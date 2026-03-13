Κόσμος

Μέση Ανατολή: Πέντε άτομα αγνοούνται μετά τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ – «Το βομβαρδίσαμε» λέει το Ιράν

Ο Ιρανικός στρατός με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το αμερικανικό αεροσκάφος KC-135, που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη
KC-135 Stratotanke
(Departamento de Defensa de EE.UU. vía AP)

Μια μεγάλη απώλεια είχαν οι ΗΠΑ, καθώς αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 με καύσιμα συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ.

Η συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράκ, ανακοινώθηκε από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας ότι η απώλεια του KC-135 δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

Ο Ιρανικός στρατός, από την άλλη, με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το αμερικανικό αεροσκάφος KC-135, που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη. Η ιρανική πλευρά ανέφερε ότι δεν υπήρξαν επιζώντες από το πλήρωμα.

Τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος επέβαιναν στο KC-135 συνετρίβη, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία ένα άλλο αεροσκάφος το οποίο ενεπλάκη στο «συμβάν» μπόρεσε «να προσγειωθεί με ασφάλεια».

Γενικά, τα πληρώματα των KC-135 Stratotanker (Boeing) είναι τριμελή, όμως μπορεί να αυξάνονται, ανάλογα με την αποστολή.

«Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση», διαβεβαίωσε η CENTCOM, ζητώντας «υπομονή» ώσπου «συγκεντρωθούν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να υπάρξει σαφήνεια για τις οικογένειες των στρατιωτικών» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στο Κουβέιτ.

Τα Stratotanker, μήκους 41,5 μέτρων και με άνοιγμα πτερύγων 40 μέτρων, είναι τετρακινητήρια και έχουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου βάρους 38 τόνων και πλέον, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Τυπικά, ένα πλήρωμα τέτοιου αεροσκάφους αποτελείται από: πιλότο, συγκυβερνήτη,  χειριστή ανεφοδιασμού («boom operator»), που ελέγχει τον εναέριο ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών

Σε ορισμένες αποστολές συμμετέχουν και ναυτίλοι ή επιπλέον μέλη πληρώματος, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Το αμερικανικό KC-135 μπορούν επίσης να διαμορφωθούν για τη μεταφορά φορτίου και ασθενών.

Η Πολεμική Αεροπορία δεν ανέφερε ποια συγκεκριμένη αποστολή εκτελούσαν τα αεροσκάφη που εμπλέκονταν στο περιστατικό της Πέμπτης.

