Μέση Ανατολή: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» ισχυρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης – «Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ, όχι εμείς» λέει το Ισραήλ- Live όλες οι εξελίξεις

22η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ να ανακοινώνει κλιμάκωση των επιθέσεων και των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν τις επόμενες μέρες. Εν μέσω αυτού του πολεμικού κλίματος, το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για την επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, στην οποία όμως, το Ισραήλ αρνείται ότι συμμετείχε, «δείχνοντας» την Αμερική. Το απόγευμα του Σαββάτου (21/3/26) οι Φρουροί της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα ισραηλινό F-16… Δείτε όλα όσα προηγήθηκαν, μέσα από το προηγούμενο live του newsit.gr
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ισραηλινό μαχητικό F-16 που πετούσε πάνω από το κεντρικό τμήμα της χώρας.
Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, μια σύγκρουση που επεκτάθηκε από τότε στη Μέση Ανατολή.
«Εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς επλήγη στις 03:45 στο κέντρο του Ιράν», ανέφεραν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει από την πλευρά του νωρίτερα ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει το είδος του αεροπλάνου.
Πρόσθεσε πως «καμία ζημιά δεν προκλήθηκε στο αεροσκάφος».
Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι ιρανικές και οι ισραηλινές δηλώσεις αναφέρονται στο ίδιο συμβάν.
Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν επίσης εικόνα που δείχνει καπνό στον ουρανό, λέγοντας ότι ένα άλλο αεροσκάφος τέθηκε στο στόχαστρο, χωρίς να διευκρινίζουν ούτε το είδος του αεροσκάφους ούτε αν ανήκε στο Ισραήλ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτήν την εικόνα.
Οι πληροφορίες αυτές κυκλοφορούν μερικές ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος F-35 «επλήγη και υπέστη σοβαρές ζημιές στον ουρανό [ενώ πετούσε] πάνω από το κεντρικό Ιράν».
Προχθές, Πέμπτη, το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, πως ένα αμερικανικό F-35 «πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή αφού επλήγη από ιρανικά πυρά».
Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα (21/3/26) ότι έχει «μειώσει» την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ, βομβαρδίζοντας αυτήν την εβδομάδα μια υπόγεια εγκατάσταση που στέγαζε κυρίως πυραύλους κρουζ.
«Όχι μόνο καταστρέψαμε την εγκατάσταση, αλλά και εξαλείψαμε εγκαταστάσεις υπηρεσιών πληροφοριών και αναμεταδότες ραντάρ πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για να επιτηρούνται οι κινήσεις των πλοίων», δήλωσε ο πλοίαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.
H Centcom είχε ήδη πει την Τρίτη, 17 Μαρτίου ότι ο βομβαρδισμός αυτός πραγματοποιήθηκε στην ιρανική ακτή με τη βοήθεια ειδικών βομβών ("bunker busters"), κεφαλών άνω των δύο τόνων που εισδύουν εις βάθος σε κρυμμένους στόχους κάτω από το έδαφος.
«Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποίησε αυτή την ενισχυμένη υπόγεια εγκατάσταση προκειμένου να αποθηκεύει 'διακριτικά' αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ, κινητούς εκτοξευτές πυραύλων και άλλο εξοπλισμό που συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα», είπε ο ναύαρχος.
Με τον βομβαρδισμό αυτό, «η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ και εκεί γύρω, είναι, εξαιτίας αυτού, μειωμένη, και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε [να πλήξουμε] αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε ο Μπραντ Κούπερ.
Χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέπτονται να «μειώσουν σταδιακά» τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», μερικές ώρες αφότου ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός.
Ο αποκλεισμός, ουσιαστικά, του Στενού του Χορμούζ από το Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης από τις 28 Φεβρουαρίου, είναι η αιτία σοβαρής κρίσης στο διεθνές εμπόριο και ιδιαίτερα στο εμπόριο των υδρογονανθράκων, προκαλώντας αύξηση της τιμής τους σε όλο τον κόσμο.
Στο βίντεο αυτό, που δημοσιοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ακριβώς τριών εβδομάδων πολέμου, ο ναύαρχος Κούπερ αναφέρει πως 8.000 ιρανικοί στόχοι έχουν χτυπηθεί από τον αμερικανικό στρατό, εκ των οποίων 130 ιρανικά πλοία, που είναι «η μεγαλύτερη επίθεση εναντίον του Πολεμικού Ναυτικού μιας χώρας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».
