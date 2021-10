Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ιδιωτικό αεροπλάνο κατέπεσε την περασμένη Κυριακή (3/10) στην περιοχή Σαν Ντονάτο του Μιλάνου, στην Ιταλία. Στην αεροπορική τραγωδία ξεκληρίστηκαν δύο οικογένειες, ανάμεσα τους και ο 68χρονος πολύ επιτυχημένος κτηματομεσίτης Νταν Πετρέσκου από την Ρουμανία.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα social media βίντεο που έχει καταγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή στο Μιλάνο του αεροπλάνου. Στο βίντεο φαίνεται το αεροπλάνο, όπως αναφέρει το romaniatv.net, που είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο του Μιλάνου με προορισμό τη Σαρδηνία να «βουτάει» σχεδόν κάθετα. Και μετά από 11 λεπτά συνετρίβη…

Το μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο τύπου Piper συνετρίβη σε ένα κτίριο που στέγαζε γραφεία και ήταν τελείως κενό την ώρα του δυστυχήματος, ενώ βρίσκονταν πολύ κοντά στο μετρό. Τον έλεγχο του αεροσκάφους, όπως ανέφεραν ιταλικά ΜΜΕ, είχε ο 68χρονος κτηματομεσίτης, ο οποίος ήταν ένας από τους πλουσιότερους Ρουμάνους.

