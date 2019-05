Οι εικόνες από την αεροπορική τραγωδία στη Μόσχα με απολογισμό 41 νεκρούς «παγώνουν» το αίμα από τον τρόμο. Το αεροπλάνο Superjet 100 της Αεροφλότ, με 73 επιβάτες και 5μελές πλήρωμα, έκανε το απόγευμα της Κυριακής (05.05.2019) αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο.

Μόνο που κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής προσγείωσης, το αεροπλάνο έπιασε φωτιά. Η στιγμή που το Superjet 100, το οποίο κατασκευάζει η εταιρία Sukhoi, τυλίγεται στις φλόγες έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου στη Μόσχα. Μέσα σε μερικά λεπτά, το αεροσκάφος έχει μετατραπεί σε πύρινη μπάλα.

Το video δείχνει καρέ καρέ τη στιγμή που το αεροσκάφος επιχειρεί την προσγείωση, σε δυο φάσεις. Το Superjet 100 επιχειρεί την προσγείωση με μεγάλη ταχύτητα. Ακουμπά στον διάδρομο, αναπηδά και στη συνέχεια ξαναχτυπά στο έδαφος. Τη δεύτερη φορά, το πίσω μέρος διαλύεται και το αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες.

Ο απολογισμός τραγικός. 41 νεκροί, ανάμεσά τους και δυο παιδιά. 37 άνθρωποι κατάφεραν να διασωθούν, ενώ έξι είναι οι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της Μόσχας. Οι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται στην εντατική με εγκαύματα και τραυματισμούς από την εισπνοή καπνού.

Σύμφωνα με την εταιρία, το αεροπλάνο υποχρεώθηκε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση στο Σερεμέτιεβο γιατί υπήρχε πρόβλημα στους κινητήρες του. Νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες πως λίγο πριν το αεροσκάφος επιστρέψει στη Μόσχα, οι πιλότοι είχαν αναφέρει ότι λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το αεροπλάνο χτυπήθηκε από κεραυνό, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τα όργανά του.

Video που κάνει το γύρο του διαδικτύου και φαίνεται να έχει καταγραφεί μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου, δείχνει φλόγες στον κινητήρα. Καταγράφει και τις στιγμές τρόμου και πανικού των επιβατών. Τις τελευταίες στιγμές στη ζωή κάποιων απ’ αυτούς.

