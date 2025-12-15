Συμβαίνει τώρα:
Μουσείο του Λούβρου: Παραμένει κλειστό από την απεργία που ψήφισαν ομόφωνα τα συνδικάτα εργαζομένων

Μεταξύ των αιτημάτων είναι η πρόσληψη περισσότερου μόνιμου προσωπικού και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών
Οι εργαζόμενοι που απεργούν έξω από το Μουσείο του Λούβρου
Οι εργαζόμενοι που απεργούν έξω από το Μουσείο του Λούβρου / REUTERS / Benoit Tessier

Τα συνεχόμενα προβλήματα λειτουργίας, η απίστευτη κλοπή κοσμημάτων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και άλλα ζητήματα ασφαλείας ανάγκασαν το προσωπικό στο Μουσείο του Λούβρου, που υποδέχεται ημερησίως περίπου 30.000 επισκέπτες, να επεκτείνει την απεργία του.

Το Μουσείο του Λούβρου είναι και σήμερα (15.12.2025) κλειστό καθώς το προσωπικό του πραγματοποιεί απεργία με αφορμή τις ανεπαρκείς αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες, διαταράσσοντας την πρόσβαση για χιλιάδες ανθρώπους.

Η απεργιακή κινητοποίηση, την οποία υποστήριξαν 400 εργαζόμενοι και ανακοινώθηκε από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το μουσείο, το οποίο αγωνίζεται ακόμη να συνέλθει από την κλοπή τον Οκτώβριο κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ και από πρόσφατα προβλήματα υποδομής, στα οποία περιλαμβάνεται διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Οι εργαζόμενοι που απεργούν έξω από το Μουσείο του ΛούβρουΕργαζόμενοι του Μουσείου με πανό «Ο Λούβρος απεργεί» / REUTERS / Benoit Tessier

«Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το μουσείο είναι επί του παρόντος κλειστό», αναφέρει στον ιστότοπό του το Μουσείο του Λούβρου.

Περίπου 400 υπάλληλοι του μουσείου, το οποίο δεν άνοιξε τις πόρτες του το πρωί της Δευτέρας, «ψήφισαν την απεργία ομόφωνα», διευκρίνισαν τα συνδικάτα CGT και CFDT ύστερα από γενική συνέλευση του προσωπικού.

Η διεύθυνση του μουσείου ανακοίνωσε ότι θα καταμετρήσει τους υπαλλήλους του μουσείου που δεν απεργούν για να μπορέσει να εξετάσει το ενδεχόμενο για άνοιγμα του μουσείου αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η εργατική δράση, την οποία είχαν ζητήσει τα συνδικάτα CFDT, CGT και Sud, γίνεται μετά τις όπως χαρακτήρισαν «ολοένα και περισσότερο υποβαθμισμένες εργασιακές συνθήκες» και ανεπαρκή στελέχωση.

Οι εργαζόμενοι που απεργούν έξω από το Μουσείο του ΛούβρουREUTERS / Benoit Tessier

Τα αιτήματα του προσωπικού 

Στην ανακοίνωσή τους για την απεργία, τα συνδικάτα σημειώνουν ότι οι υπάλληλοι υφίστανται «έναν διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας» και «αντιφατικές οδηγίες» που τους εμποδίζουν να ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους.

Τα συνδικάτα ζητούν μεταξύ άλλων την πρόσληψη περισσότερου μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και στις υπηρεσίες επισκεπτών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Τα συνδικάτα αντιτίθενται επίσης σε αύξηση 45% της τιμής του εισιτηρίου από τα μέσα Ιανουαρίου του 2026 για τους τουρίστες που δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ. Η αύξηση αυτή αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ανακαινίσεων.

Το Μουσείο του Λούβρου 

