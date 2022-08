Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την είδηση της εξόντωσης του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι. Ήταν άλλωστε ο πρόεδρος υπό τον οποίο οι Seals σκότωσαν τον ηγέτη της αλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν, στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, ένας από τους εμπνευστές της επίθεσης και διάδοχος του Οσάμα μπιν Λάντεν στην αλ Κάιντα, έγραψε στο twitter ο Μπαράκ Ομπάμα, επιτέλους «οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη». Και αυτό ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Είναι ένας φόρος τιμής στην ηγεσία του Τζο Μπάιντεν, στα μέλη της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών που εργάζονται επί 10ετίες για αυτή τη στιγμή και στους επαγγελματίες της αντικατασκοπείας που κατάφεραν να «βγάλουν απ’ τη μέση» τον Αλ Ζαουάχρι χωρίς καμία απώλεια σε αμάχους» έγραψε στο tweet του ο Μπαράκ Ομπάμα.

Και πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ: «Τα σημερινά νέα είναι επίσης η απόδειξη πως η τρομοκρατία μπορεί να εκριζωθεί χωρίς να είμαστε σε πόλεμο στο Αφγανιστάν. Και ελπίζω πως θα προσφέρει μια μικρή δόση γαλήνης στις οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και οποιουδήποτε άλλου υπέφερε στα χέρια της Αλ Κάιντα».

More than 20 years after 9/11, one of the masterminds of that terrorist attack and Osama bin Laden’s successor as the leader of al-Qaeda – Ayman al-Zawahiri – has finally been brought to justice. — Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022

Tonight’s news is also proof that it’s possible to root out terrorism without being at war in Afghanistan. And I hope it provides a small measure of peace to the 9/11 families and everyone else who has suffered at the hands of al-Qaeda. — Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022

Την είδηση του θανάτου του ηγέτη της Αλ Κάιντα μετά τον Οσάμα Μπιν Λάντεν σχολίασε και πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

«Ο θάνατος του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι αποτελεί ένα βήμα προς το να γίνει ο κόσμος πιο ασφαλής. Ο Καναδάς θα συνεχίσει να εργάζεται με τους εταίρους του σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας και για να είναι ο κόσμος εδώ και σε όλο τον κόσμο ασφαλής», τόνισε ο Καναδός πρωθυπουργός.