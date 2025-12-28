Μπριζίτ Μπαρντό: Οι 4 γάμοι και οι σχέσεις της Γαλλίδας σταρ που άφησε εποχή

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ωραιότερη γυναίκα της 7ης τέχνης έκλεισε για πάντα τα λαμπερά της μάτια σε ηλικία, 91 ετών. Η διάσημη σταρ με καταγωγή από τη Γαλλία «έφυγε» από τη ζωή και η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το πρωί της Κυριακής (28.12.2025). Η καταξιωμένη ηθοποιός έζησε μία ζωή γεμάτη πάθος και έρωτα, έκανε 4 γάμους και είχε πολλούς θυελλώδεις έρωτες.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, τις τελευταίες δεκαετίες τις έζησε απομονωμένη μαζί με τα ζώα της και το ίδρυμά της για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, ενώ από τη δεκαετία του 1950 γνώρισε τη δόξα στην τέχνη της υποκριτικής και ταυτόχρονα έφερε επανάσταση στη γυναικεία χειραφέτηση, συμβάλλοντας στη μάχη για τα συντηρητικά και υποκριτικά ήθη της εποχής. Η «Μπεμπέ», όπως την αποκαλούσαν, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων για τον ερωτισμό που πήγαζε από τη γαλλική της μύτη, τα υπέροχα μάτια της, με το ναζιάρικο βλέμμα της, τα σαρκώδη χείλη της και το αγαλματένιο κορμί της.

Ο γάμος με τον Ροζέ Βαντίμ και η σχέση με τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν

Ο γάμος της Μπριζίτ Μπαρντό με τον Ροζέ Βαντίμ ήταν ο πρώτος της και έγινε λίγο πριν ξεκινήσει η λαμπρή της καριέρα στον κινηματογράφο. Πρώτη συνάντηση: Γνωρίστηκαν το 1950, όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών και ο βοηθός σκηνοθέτη ήταν 22. Εκείνος εργαζόταν τότε ως βοηθός του σκηνοθέτη Μαρκ Αλεγκρέ και την είδε σε ένα δοκιμαστικό για ταινία. Ωστόσο όταν η σχέση τους έγινε γνωστή, οι αστοί γονείς της Μπριζίτ Μπαρντό της απαγόρευσαν να βλέπει τον Ροζέ Βαντίμ και απείλησαν να τη στείλουν στην Αγγλία, γεγονός που οδήγησε την νεαρή τότε ερωτευμένη γυναίκα σε απόπειρα αυτοκτονίας! Η Μπριζίτ Μπαρντό έβαλε το κεφάλι της στον αναμμένο φούρνο. Μετά από αυτό το περιστατικό, οι γονείς της υποχώρησαν, θέτοντας όμως τον όρο να περιμένουν μέχρι να κλείσει τα 18 της χρόνια για να παντρευτούν.

Τελικά, η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Ροζέ Βαντίμ παντρεύτηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 1952 με πολιτικό γάμο και την επόμενη μέρα, 21 Δεκεμβρίου, τελέστηκε ο θρησκευτικός γάμος στην εκκλησία Notre Dame de Grace de Passy στο Παρίσι. H πανέμορφη ηθοποιός φόρεσε ένα λευκό, χειροποίητο φόρεμα σε στυλ Εδουαρδιανής εποχής με υψηλό κολάρο, το οποίο σχεδίασε η ίδια σε συνεργασία με τη μοδίστρα Madame Ogive.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1956, ο Ροζέ Βαντίμ τη σκηνοθέτησε στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», η οποία την καθιέρωσε ως παγκόσμιο σύμβολο του σεξ. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων όμως, εκείνη ερωτεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της, Ζαν Λουί Τρεντινιάν και ξεκίνησε μαζί του μία θυελλώδη σχέση. Αυτή η συνθήκη έφερε και το τέλος του γάμου της. Το ζευγάρι χώρισε το 1956 και το διαζύγιο εκδόθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 1957.

Παρά τον χωρισμό τους, λόγω της απιστίας της, το πρώην ανδρόγυνο διατήρησε μία φιλική σχέση και οι δυο τους παρέμειναν συνεργάτες μέχρι τον θάνατο του Βαντίμ το 2000. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης δήλωνε χαρακτηριστικά ότι προτιμούσε μια γυναίκα «άπιστη αλλά γεμάτη πνεύμα», παρά μια γυναίκα που θα τον αγαπούσε μόνο και μόνο από συνήθεια.

Μετά τον χωρισμό της η σχέση της με τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν συνεχίστηκε! «Ο Ζαν Λουί με ήθελε ατόφια, γυμνή, φυσική, απλή, πρωτόγονη. Μου μάθαινε την κλασική μουσική, η οποία είχε αντικαταστήσει στο πικάπ του καμαρινιού μου το τσα-τσα! Μου μάθαινε τον έρωτα τον έντονο, τον ολοκληρωτικό! Την εξάρτηση μιας γυναίκας από τον άντρα που αγαπάει», είχε εξομολογηθεί για τον δεσμό τους η Μπριζίτ Μπαρντό.

Ο χωρισμός της Μπριζίτ Μπαρντό με τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν ήρθε το 1957 σήμανε το τέλος ενός από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της εποχής, το οποίο είχε ξεκινήσει στα γυρίσματα της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα»

Ο γάμος με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ

Έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν, η Μπριζίτ Μπαρντό γνώρισε το 1958 στα γυρίσματα της ταινίας «Babette s’en va t en guerre» τον ανερχόμενο, γοητευτικό ηθοποιό Ζακ Σαριέ. Ο έρωτάς τους ήταν έντονος και τους οδήγησε στα σκαλιά του δημαρχείου. Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στις 18 Ιουνίου 1959 στο δημαρχείο της Λουβεσιέν και η είδηση έγινε Νο1 στη Γαλλία, με εκατοντάδες φωτογράφους να πολιορκούν το κτίριο για ένα πλάνο. Η Μπριζίτ Μπαρντό φορούσε ένα εμβληματικό ροζ καρό φόρεμα, το οποίο έγινε αμέσως παγκόσμια μόδα.

Σε χρόνο dt από τον γάμο τους, η διάσημη σταρ έμεινε έγκυος, γεγονός που την τρομοκράτησε. Μάλιστα, στην αυτοβιογραφία της περιέγραψε την εγκυμοσύνη της ως «εφιάλτη» και το έμβρυο ως «όγκο που τρεφόταν από το σώμα της». Ο γιος τους, Νικολά-Ζακ Σαριέ, γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1960. Λόγω της πίεσης των paparazzi που είχαν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι της, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στο Παρίσι.

Εν τω μεταξύ, ο γάμος της με τον Σαριέ δεν πήγαινε καλά, καθώς εκείνος υπέφερε από νευρικές κρίσεις και δυσκολευόταν να διαχειριστεί την τεράστια φήμη της συζύγου του. Έτσι η σχέση τους ήταν γεμάτη καυγάδες και βία. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 1960, την ημέρα των 26ων γενεθλίων της, η Μπριζίτ Μπαρντό έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, καταναλώνοντας υπνωτικά χάπια και κόβοντας τις φλέβες της. Τελικά το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1962. Μετά το διαζύγιο, ο Ζακ Σαριέ ανέλαβε την πλήρη κηδεμονία του Νικολά. Η Μπαρντό παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε ικανή να μεγαλώσει το παιδί, δηλώνοντας: «Δεν είμαι φτιαγμένη για να είμαι μητέρα».

Ο γάμος Γκύντερ Ζακς και το ειδύλλιο με τον Σερζ Γκενσμπούρ

Λίγο καιρό μετά το δεύτερο διαζύγιό της, ο Γερμανός δισεκατομμυριούχος και πλέιμποϊ Γκύντερ Ζακς, κληρονόμος της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel και φωτογράφος, ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα την Μπριζίτ Μπαρντό το 1966. Μάλιστα, για να την κατακτήσει, προχώρησε σε μια από τις πιο διάσημες ρομαντικές χειρονομίες στην ιστορία: πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τη βίλα της, «La Madrague», στο Σεν Τροπέ και έριξε εκατοντάδες κόκκινα τριαντάφυλλα, οι πηγές αναφέρουν από εκατοντάδες έως και 1.200 που κάλυψαν τον κήπο της.

«Δεν σου τυχαίνει κάθε μέρα να σου ρίχνει ένας άντρας έναν τόνο τριαντάφυλλα στην αυλή σου», έγραψε αργότερα εκείνη στην αυτοβιογραφία της.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 14 Ιουλίου 1966, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, στο Λας Βέγκας, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους, σε μία ιδιωτική τελετή που διήρκεσε μόλις οκτώ λεπτά στο σπίτι ενός δικηγόρου. Το ζευγάρι δεν άλλαξε καν ρούχα για το μυστήριο.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημά τους, ο γάμος αποδείχθηκε σύντομος και ταραχώδης! Το ζευγάρι δεν έζησε ποτέ μόνιμα μαζί κάτω από την ίδια στέγη, διατηρώντας ο καθένας το δικό του διαμέρισμα στο Παρίσι και είχαν και οι δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η Μπριζίτ Μπαρντό ξεκίνησε το 1967 το περίφημο ειδύλλιο με τον Σερζ Γκενσμπούρ, με τον οποίο ηχογράφησε την πρώτη (ακυκλοφόρητη τότε) έκδοση του «Je t’aime… moi non plus».

Τελικά, εκείνη και ο Ζακς χώρισαν επίσημα την 1η Οκτωβρίου 1969 και παρά το διαζύγιο, παρέμειναν στενοί φίλοι για τις επόμενες δεκαετίες, ενώ εκείνος συνέχισε να στηρίζει οικονομικά το ίδρυμα της για τα ζώα. Όταν ο Γκύντερ Ζακς αυτοκτόνησε το 2011 σε ηλικία 78 ετών, καθώς έπασχε από Αλτσχάιμερ, η Μπαρντό δήλωσε συντετριμμένη.

Ο γάμος με τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ

Το καλοκαίρι του 1992 η Μπριζίτ Μπαρντό γνώρισε τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, που έμελλε να γίνει ο τέταρτος, ο μακροβιότερος και ο τελευταίος της ζωής της, καθώς το ζευγάρι παρέμεινε ενωμένο για 33 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τον θάνατό της. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Ιούνιο του 1992 σε ένα δείπνο που παρέθεσε ο δικηγόρος της στο Σεν Τροπέ.

Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ ήταν τότε επιχειρηματίας και σύμβουλος του Ζαν Μαρί Λεπέν, του τότε ηγέτη του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου. Η έλξη ήταν ακαριαία και μόλις δύο μήνες μετά τη γνωριμία τους, παντρεύτηκαν στις 16 Αυγούστου 1992. Η τελετή έγινε με απόλυτη μυστικότητα στη Νορβηγία, σε μια μικρή εκκλησία έξω από το Όσλο. Για να αποφύγουν τους φωτογράφους, η Μπριζίτ Μπαρντό ταξίδεψε με περούκα και ψεύτικο όνομα. Ο γάμος έγινε γνωστός στα ΜΜΕ μόνο αφού το ζευγάρι είχε ήδη επιστρέψει στη Γαλλία.

Αντίθετα με τους προηγούμενους κοσμικούς γάμους της, η ζωή της με τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ ήταν μοναχική και αφοσιωμένη στον ακτιβισμό. Έζησαν μαζί στην περίφημη βίλα της, «La Madrague», στο Σεν Τροπέ, περιτριγυρισμένοι από δεκάδες ζώα. Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό της τις τελευταίες της στιγμές στην κατοικία τους σήμερα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μπαρντό είχε πει για εκείνον: «Είναι ο μοναδικός άντρας που δεν προσπάθησε να με αλλάξει, αλλά με δέχτηκε όπως ακριβώς είμαι, με όλα μου τα ελαττώματα και την αγάπη μου για τα ζώα».

Άλλες σημαντικές σχέσεις

Εκτός από τους τέσσερις γάμους της, η Μπριζίτ Μπαρντό γνώρισε κι άλλους συντρόφους, που οι σχέσεις τους δεν έφτασε ποτέ στα σκαλιά της εκκλησίας. Στα τέλη του 1960, είχε μία θυελλώδη σχέση με τον Γάλλο στιχουργό, συνθέτη, ερμηνευτή, πιανίστα, ζωγράφο, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, συγγραφέα, ηθοποιό και κινηματογραφιστή, Σερζ Γκενσμπούρ.

Επίσης είχε ερωτικούς δεσμούς με τον Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη, Γουόρεν Μπίτι, τον Γάλλο τραγουδιστή Σασά Ντιστέλ, τον δημοσιογράφο Allain Bougrain Dubourg, τον Γάλλο ηθοποιό Σάμι Φρέι, τον Βραζιλιάνο μουσικό Μπομπ Ζαγκούρι, τον Βρετανό τραγουδιστή και ηθοποιό, Μάικ Σάρνε, τον Ιταλό τραγουδιστή Νίνο Φερέρ, τον ηθοποιό και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «The Bear and the Doll», Πάτρικ Ζυλ, τον μπάρμαν και εκπαιδευτή σκι, Christian Kalt, τον συγγραφέα Τζον Γκίλμορ, τον ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, Luigi Rizzi, τον γλύπτη Miroslav Brozek, τον ηθοποιό Λαουρέντ Βεργκέζ, το Αλέν Μπουγκρέν Ντιμπούργκ, τηλεοπτικός παραγωγός και δημοσιογράφος, με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση από το 1980 έως το 1985.