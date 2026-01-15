Κόσμος

Νέα τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Έπεσε ξανά γερανός, αυτή τη φορά σε εργοτάξιο – 2 νεκροί

Το δυστύχημα έρχεται λίγες ώρες μετά την κατάρρευση γερανού σε τρένο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 32 άνθρωποι
Γερανός
REUTERS/Chalinee Thirasupa

Νέα κατάρρευση γερανού σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, σκοτώνοντας αυτή τη φορά 2 ανθρώπους. Το νέο δυστύχημα έρχεται λίγες ώρες μετά την πτώση του γερανού πάνω σε τρένο η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 32 άνθρωποι.

Το νέο δυστύχημα έγινε στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, την Πέμπτη (15.01.2026) όταν ο γερανός έπεσε σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου. Βίντεο δείχνει τη μεταλλική δομή να έχει καταρρεύσει μέσα σε σύννεφο σκόνης και οχήματα που έχουν συνθλιφτεί κάτω από όγκους μπετόν.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεν έχει καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται δυστύχημα στο συγκεκριμένο έργο. Τον Μάρτιο του 2025 κατέρρευσε δοκάρι από μπετόν που θα υποστήριζε μελλοντική οδογέφυρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι.

Τρεις εργάτες σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν κατέρρευσε γερανός.

Αυτό το δυστύχημα έρχεται λίγες ώρες μετά την κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, από την οποία σκοτώθηκαν 32 άτομα και τραυματίστηκαν δεκάδες.

«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», δήλωσε χθες ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ.

«Είναι καιρός να αλλάξουμε τον νόμο», να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για δυστυχήματα που επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου χθες βρισκόταν σε πελώριο εργοτάξιο μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, το οποίο έχει αναλάβει ταϊλανδική εταιρεία εμπλακείσα σε αρκετά παρόμοια δυστυχήματα στο παρελθόν, η Italian-Thai Development.

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι μάλλον συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
163
118
115
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τουρκικά μέσα χρεώνουν στον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκμέρ Ιμάμογλου εξωσυζυγική σχέση με αθλήτρια του βόλεϊ
Την καταγγελία έκανε μια influencer και αναπαράγεται από φιλοκυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου σε προεκλογική ομιλία πριν φυλακιστεί
Σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος της Ford που κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προστατεύει παιδόφιλους: «Δεν το μετανιώνω»
Viral η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις κατηγορίες του εργάτης - Τον έβρισε και του έκανε χυδαία χειρονομία - Ο εργάτης δήλωσε πως είναι πολιτικά ανεξάρτητος και πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης
Ντόναλντ Τραμπ
Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη από πράκτορα ICE - Τραυματίστηκε στο πόδι μετανάστης από τη Βενεζουέλα
Στο νοσοκομείο ο τραυματίας αλλά και ο πράκτορας καθώς δέχθηκε επίθεση από κατοίκους της περιοχής - «Το έκανε από άμυνα», υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Επεισόδια
Newsit logo
Newsit logo