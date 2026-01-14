Ταϊλάνδη: 32 οι νεκροί από την κατάρρευση γερανού σε τρένο, πάνω από 60 τραυματίες

Αυξήθηκε στους 32 ο αριθμός των νεκρών όταν γερανός έπεσε πάνω σε επιβατικό τρένο στην Ταϊλάνδη, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες από το τραγικό δυστύχημα.

Το τραγικό περιστατικό στην Ταϊλάνδη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 τοπική ώρα, (04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), όταν γερανός σε εργοτάξιο κατέρρευσε κι έπεσε πάνω σε συρμό τρένου γεμάτο επιβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γερανός είχε εγκατασταθεί σε τεράστιο εργοτάξιο στο πλαίσιο της κατασκευής δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών με συρμούς υψηλής ταχύτητας, το οποίο υποστηρίζει η Κίνα και διαχειρίζεται ταϊλανδέζικη εταιρεία, η οποία έχει εμπλακεί και σε άλλα δυστυχήματα στο παρελθόν.

Από την πτώση του γερανού εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο το οποίο συνέδεε την πρωτεύουσα Μπανγκόκ με την επαρχία Ούμπον Ράτσατανι.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμαναν οι τοπικές υγειονομικές αρχές διευκρινίζοντας ότι τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A train crashed into a construction crane in Thailand



The accident killed 22 people and injured more than 50.



Several carriages derailed and caught fire. The train was travelling from Bangkok to Ubon Ratchathani province.



The construction crane was being used to build a… pic.twitter.com/XwzDoDTzks — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

Ο Ταϊλανδός υπουργός Μεταφορών, ο Φιφάτ Ρατσακιτπρακάρν, δήλωσε ότι στον επιβατικό συρμό βρίσκονταν 195 επιβάτες.

Ταϊλανδέζικο τρένο υψηλής ταχύτητας

Ο γερανός βρισκόταν στο τεράστιο εργοτάξιο, που είχε ξεκινήσει το 2017 με μία δεκαετία καθυστέρηση, με στόχο η Ταϊλάνδη να αποκτήσει το πρώτο της τρένο υψηλής ταχύτητας. Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να συνδέσει την Μπανγκόκ με την Κουνμίνγκ, στη νότια Κίνα, μέσω του Λάος.

Υποστηρίζεται από την Κίνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για τους λεγόμενους νέους δρόμους του μεταξιού, με σκοπό την αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών και της επιρροής της.

Προκειμένου να αποφύγει αυτή η νέα σιδηροδρομική γραμμή να αυξήσει την εξάρτηση της Ταϊλάνδης από το Πεκίνο, εις βάρος των καλών της σχέσεων με τις ΗΠΑ, η Μπανγκόκ επέμεινε να αναλάβει το σύνολο του κόστους για την κατασκευή της.

Η Κίνα προσφέρει τεχνική υποστήριξη, αλλά «φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τομέας κατασκευάζεται από ταϊλανδέζικη εταιρεία», σχολίασε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για την εταιρεία Italian- Thai Development, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη να αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων και να καλύψει τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών».

A construction crane collapsed onto a passenger train in northeastern Thailand on Wednesday, killing at least 22 people and injuring 64 others. The crane, part of an elevated high-speed rail project, fell on the Bangkok–Ubon Ratchathani train in Nakhon Ratchasima province,… pic.twitter.com/CNdOoEnhkg — The Pioneer (@TheDailyPioneer) January 14, 2026

Συχνά τα δυστυχήματα

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Σαρνβιρακούλ ζήτησε να πέσει φως στα αίτια του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι «θα πρέπει να λογοδοτήσουν».

«Έχει έρθει η ώρα να τροποποιηθεί η νομοθεσία προκειμένου να μπουν σε μαύρο κατάλογο οι κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων που ευθύνονται για επανειλημμένα δυστυχήματα», εκτίμησε.

Η Italian- Thai Development και ο επικεφαλής της ήταν τον Αύγουστο μεταξύ των περισσότερων από 20 ανθρώπων εις βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την κατάρρευση στη διάρκεια σεισμού μιας υπό κατασκευής πολυκατοικίας στην Μπανγκόκ, από την οποία σκοτώθηκαν 90 άνθρωποι, κυρίως εργάτες.

Η ίδια εταιρεία έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα δυστυχήματα, ανάμεσα στα οποία η πτώση το 2017 ενός γερανού που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή του εναέριου μετρό της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι συγκριτικά συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Δεκαοκτώ άνθρωποι είχαν σκοτωθεί το 2020 στην Ταϊλάνδη, όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε πιστούς σε θρησκευτική τελετή.