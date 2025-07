Νέα Υόρκη: Σφοδρές πλημμύρες παρέλυσαν την πόλη- Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε σταθμούς του Μετρό, ακυρώθηκαν πτήσεις

Αδιάκοπες βροχοπτώσεις πλήττουν από το βράδυ της Δευτέρας (14.07.2025) τη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ για τις πλημμύρες που προκλήθηκαν.

Στα πλάνα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας φαίνονται οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι σφοδρές και ξαφνικές πλημμύρες παρέσυραν αυτοκίνητα, οι οδηγοί ακινητοποιήθηκαν στη μέση του δρόμου ενώ ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύονται να φτάσουν στα σημείο όπου τους έχουν καλέσει.

Στους δρόμους επικρατεί το απόλυτο χάος και πολλοί συγκρίνουν την κατάσταση στη Νέα Υόρκη με τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας όπου πέθαναν περισσότεροι από 100 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

More Breaking News video of a significant flash flood in Somerville, New Jersey. #NYC #NJwx #Weather pic.twitter.com/DWFIn7JFnO

Emergency officials warn residents as heavy rain floods streets and subway systems. Footage shows widespread water damage across the Big Apple. pic.twitter.com/MSwKR0YsCA https://t.co/7hwvLDX1ik

Το Μετρό ανέστειλε τη λειτουργία του καθώς πολλοί σταθμοί πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και πολλοί επιβάτες.

One New Yorker bathes in the Flood waters while the other tries to escape



pic.twitter.com/EWrvKCqST2