Νέες φωτογραφίες από την υπόθεση Επστάιν δημοσιεύτηκαν από τους Δημοκρατικούς – Τα μηνύματα για «αποστολή κοριτσιών», ο Μπίλ Γκέιτς και ο Νόαμ Τσόμσκι

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ έφεραν στο φως κι’ άλλες φωτογραφίες που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή.

Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά αποκαλύψεων που έχουν τροφοδοτήσει σημαντικές πολιτικές ίντριγκες τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με το ποιος μπορεί να είχε σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν, καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία. Φωτογραφίες που είχαν δημοσιευτεί πριν λίγες μέρες απεικόνιζαν και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφίες, που δημοσιεύθηκαν χωρίς επιπλέον πλαίσιο από τα μέλη της επιτροπής, περιλαμβάνουν ένα ουκρανικό διαβατήριο με γυναικεία σημείωση, τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι σε ένα αεροπλάνο με τον Επστάιν και τον Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει για μια φωτογραφία με μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει αποκρυφθεί από τους Δημοκρατικούς της επιτροπής.

Οι εικόνες περιλαμβάνουν επίσης ένα στιγμιότυπο οθόνης από ένα απόσπασμα μιας συνομιλίας κειμένου στο οποίο ένα άτομο συζητά για την αποστολή κοριτσιών.

«Δεν ξέρω, προσπάθησε να στείλεις κάποιον άλλο. Έχω μια φίλη που μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα. Αλλά ζητά 1000 δολάρια ανά κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποια να είναι καλή για τον J;», αναφέρει η σειρά μηνυμάτων. Στη συνέχεια, το άτομο στέλνει μια λεπτομερή περιγραφή που περιλαμβάνει το όνομα, «18 ετών», το ύψος, τις διαστάσεις, το βάρος, μια σημείωση για την περιοχή Σένγκεν και την «πόλη αναχώρησης». Πολλά από τα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί, αν και η ηλικία, ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο Σένγκεν και η Ρωσία είναι ορατά.

Δεν παρέχεται κανένα πλαίσιο για αυτή τη συνομιλία και δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην ανταλλαγή μηνυμάτων.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει ορισμένες εικόνες διαβατηρίων και εγγράφων ταυτότητας με την παρακάτω εικόνα να δείχνει ένα διαβατήριο που ανήκει στον Jeffrey Epstein.

Άλλη φωτογραφία δείχνει το πόδι μιας γυναίκας με μια φράση από το «Λολίτα», το μυθιστόρημα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ για τη σεξουαλική εμμονή ενός άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι, γραμμένη πάνω του. Δεν είναι σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ούτε από ποιον.

Κι’ άλλες φωτογραφίες δείχνουν φράσεις γραμμένες πάνω σε μέρη του σώματος γυναίκας.

Οι Δημοκρατικοί επέλεξαν ποιες φωτογραφίες θα δημοσιεύσουν, καθώς η επιτροπή έλαβε περισσότερες από 95.000 εικόνες από την περιουσία την περασμένη εβδομάδα, τις οποίες οι νομοθέτες εξακολουθούν να εξετάζουν.

Τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν με κάθε δημοσίευση ότι έχουν επεξεργαστεί οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία των θυμάτων και των επιζώντων, ή εάν δεν είναι γνωστό εάν ένα άτομο που απεικονίζεται είναι θύμα κακοποίησης από τον Epstein.

Τι λένε εκπρόσωποι των Γκέιτς και Τσόμσκι

Το CNN έχει απευθυνθεί σε εκπροσώπους και των δύο, προκειμένου να υπάρξει κάποια τοποθέτηση πάνω στις εξελίξεις.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς επανειλημμένα διαψεύδει ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε για λογαριασμό του δισεκατομμυριούχου.

Ο ίδιος ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τις συναντήσεις του με τον Έπσταϊν, λέγοντας το 2021 στον Άντερσον Κούπερ του CNN πως ήταν ένα τεράστιο λάθος να περάσει χρόνο μαζί του, δίνοντας του με αυτό τον τρόπο, τρόπον τινά, κύρος.

Ο Νόαμ Τσόμσκι, από πλευρά τους, έχει αρνηθεί να απαντήσει σε σχετικές, με το θέμα, ερωτήσεις.

Όπως είναι γνωστό, η φιλόσοφος είχε γράψει συστατική επιστολή για τον Έπσταϊν στο παρελθόν, ενώ είχε αναφέρει ότι έχει μιλήσει μαζί του για θέματα επιστήμης και φιλοσοφίας, καθώς και ότι το 2015 είχε προσκληθεί από τον Έπσταϊν σε μία από τις κατοικίες του.