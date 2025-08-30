Νεκρός ο πρωθυπουργός της Υεμένης μετά από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ – Επιβεβαιώνουν οι Χούθι

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι ο πρωθυπουργός της Υεμένης Αχμέντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε από την ισραηλινή επιδρομή της Πέμπτης 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το aljazeera ο πρωθυπουργός Αχμέντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε σε επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ την Πέμπτη στη Σαναά στην Υεμένη, όπως δήλωσαν οι Χούθι σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλ-Ραχάουι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούτι στις περιοχές της διαιρεμένης χώρας που ελέγχουν από τον Αύγουστο του 2024, ήταν στόχος μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία επίσης σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια μια συνεδρίασης της κυβέρνησης για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσαν οι Χούθι.

عاجل

رئاسة الجمهورية اليمنية: نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي pic.twitter.com/sSpIqTukkn — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 30, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στη Σαναά την Πέμπτη, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή συνεχίζουν να κλιμακώνονται εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν την Πέμπτη «στρατιωτικό στόχο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούτι στην περιοχή της Σαναά στη Υεμένη».

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε θέσεις των Χούθι τους τελευταίους μήνες, καθώς η ομάδα έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και δυτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Οι Χούθι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Υεμένη δεν θα αποτρέψουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη των Παλαιστινίων.

UPDATE:



The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana’a.



Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa — Voice From The East (@EasternVoices) August 28, 2025

Ο πολιτικός βραχίονας των Χούτι τόνισε ότι η κυβέρνησή του και οι θεσμοί του εξακολουθούν να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους, μετά τη δολοφονία μελών του υπουργικού συμβουλίου από την επίθεση του Ισραήλ.

«Δηλώνουμε στον υπέροχο λαό της Υεμένης, στους γιους του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού, σε όλους τους γιους του έθνους μας και σε όλους τους ελεύθερους λαούς του κόσμου ότι διατηρούμε την αρχική μας στάση να υποστηρίζουμε και να βοηθάμε τους γιους της Γάζας, να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να αναπτύσσουμε τις δυνατότητές τους ώστε να αντιμετωπίζουν όλες τις προκλήσεις και τους κινδύνους, όπως είναι η στάση του υπέροχου λαού της Υεμένης, που είναι παρών σε όλους τους τομείς και τα πεδία με αποφασιστικότητα, θέληση και πίστη», αναφέρουν σε ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο των Χούτι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 άλλων υπουργών, οι οποίοι πιθανότατα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Πέμπτης στη Σαναά.