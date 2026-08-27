Νεπάλ: Εικόνες «Αποκάλυψης» από την φονική πλημμύρα – Ο χείμαρρος «κατάπιε» τα πάντα, 332 νεκροί και 1.300 αγνοούμενοι

Έντρομοι άνθρωποι που τρέχουν να σωθούν, σωστικά συνεργεία «στη μάχη» εντοπισμού των τουλάχιστον 1.300 αγνοουμένων, τόνοι νερού που κάλυψαν ολόκληρους οικισμούς, σπίτια, οχήματα, εκτάσεις και εκατοντάδες νεκροί. Αυτή είναι η τραγική εικόνα του Νεπάλ τις τελευταίες ώρες μετά την φονική πλημμύρα που «κατάπιε» τα πάντα στο πέρασμά της.
Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν οι περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα μάλιστα, με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 700 ξένων υπηκόων, αγνοούνται σε όλη την περιοχή του Νεπάλ και του Θιβέτ της Κίνας, έπειτα από την τεράστια κατάρρευση του «τείχους» λάσπης.
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Η καταστροφική κατολίσθηση προκλήθηκε από αποκόλληση παγετώνα και την πτώση του σε ποταμό των Ιμαλαΐων, δημιουργώντας «τσουνάμι» λάσπης και παρασαίρνοντας τα πάντα στο διάβα της σε τοπικές πόλεις και κοιλάδες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
Η αστυνομία και οι αξιωματούχοι του τουρισμού του Νεπάλ επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι σχεδόν 500 ξένοι συγκαταλέγονται μεταξύ των 826 αγνοουμένων στο Νεπάλ. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι αναμένει ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στους 332.
Δραματικά πλάνα δείχνουν έναν χείμαρρο νερού να χτυπά την ορεινή περιοχή, βυθίζοντας χωριά και εξαφανίζοντας γέφυρες. Κινέζοι διασώστες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στην κεντρική ζώνη καταστροφής κατά μήκος των συνόρων Κίνας-Νεπάλ, όπου οι ομάδες αντιμετωπίζουν μεγάλα οδοφράγματα από λάσπη και συντρίμμια.
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Στο Νεπάλ, ελικόπτερα διάσωσης δυσκολεύονται να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των πλημμυρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ανακοινώσει σχέδια για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη»
Ανάμεσα στους ξένους που αγνοούνται είναι 142 υπήκοοι Ινδίας, καθώς και υπήκοοι της Βρετανίας, της Μαλαισίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές του Νεπάλ.
Η Αυστραλία έκανε λόγο για 34 υπηκόους της που αγνοούνται, η Ιαπωνία για 5, η Ουκρανία για 53, η Νότια Κορέα για 9.
«Ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη», τόνισε ο Ντέιβιντ Φίσερ, αξιωματούχος στο Νεπάλ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.
Η οργάνωση ανέφερε πως διανέμει υλικά πρώτης ανάγκης, ιδίως κουβέρτες, φαρμακεία, φορεία, νεκρικούς σάκους.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Νεπάλ Σισίρ Χανάλ, ποτάμι μπορεί να εμποδιζόταν προτού βρει βίαια δίοδο, προκαλώντας ξαφνική και ισχυρή άνοδο των υδάτων και υπερχείλιση.
Η νεπαλική αρχή μείωσης και διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών από την πλευρά της έκανε λόγο, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες της Planet Labs, για «κατολίσθηση χιονιού και βράχων» στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ που ενδέχεται να προκάλεσαν την πλημμύρα.
Στην άλλη πλευρά, στο Νεπάλ, δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέχισαν επιχειρήσεις εσπευσμένης απομάκρυνσης οικογενειών που ζουν σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν και σωστικά συνεργεία τις έρευνες για επιζώντες μέσα σε βουνά λάσπης και συντριμμιών, αφού χείμαρροι έθαψαν τους χαμηλότερους ορόφους πολλών κτιρίων.
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Αναζητώντας αγνοούμενο αδελφό
Κάτοικοι έχουν υποστεί πολύ βαθύ τραύμα από την καταστροφή, ενώ ειδικοί προειδοποιούν πως αν συνεχίσουν να υπάρχουν φραγμοί σε ποτάμια ή ρέματα ενδέχεται να υπάρξει νέα πλημμύρα.
«Μου τηλεφώνησε ο κουνιάδος μου το πρωί. Έκλαιγε, μου είπε ότι το σπίτι τους πλημμύρισε ολόκληρο. Τρία μέλη της οικογένειας διασώθηκαν, αλλά ο αδελφός του αγνοείται ακόμη», είπε ο Ραζού Μπαντέλ, 56 ετών.
Ο στρατός του Νεπάλ έχει κινητοποιήσει εναέρια μέσα καθώς κάτοικοι περιοχών στις όχθες ποταμού τηλεφώνησαν ζητώντας να τους απομακρύνουν εσπευσμένα ελικόπτερα.
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Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές την περίοδο του καλοκαιρινού μουσώνα (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) στο Νεπάλ, στο Θιβέτ και σε όλη τη νότια Ασία. Τον Ιούλιο του 2025, 17 άνθρωποι είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι εξαιτίας κατολίσθησης κοντά στη Γκιρόνγκ, είχε μεταδώσει τότε το Νέα Κίνα.
Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα τέτοιων φαινομένων.
Σπαρακτικό βίντεο με την διάσωση ηλικιωμένης
Μια ηλικιωμένη γυναίκα διασώθηκε ζωντανή στο Νουβάκοτ του Νεπάλ, αφού είχε παγιδευτεί σε πυκνή λάσπη κατά τη διάρκεια των ξαφνικών πλημμυρών.
Ο χειριστής ενός εκσκαφέα και οι διασώστες συνεργάστηκαν για να την μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος, ενώ τα νερά της πλημμύρας, τα συντρίμμια και η λάσπη σάρωναν τις πληγείσες κοινότητες.
Συγκλονισμένη και καλυμμένη με λάσπη, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν τις προσπάθειές τους για να προσεγγίσουν και άλλους ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί από τις πλημμύρες.
Ελληνικό ΥΠΕΞ: «Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων»
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα, προκαλώντας θύματα και αγνοουμένους.
Σε ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Ελλάδα παρακολουθεί με θλίψη τις τραγικές ειδήσεις από τις πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα. «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τις τραγικές ειδήσεις για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα», αναφέρεται στην ανάρτηση.
«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.