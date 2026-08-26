Νεπάλ: Η κατάρρευση παγετώνα ενδέχεται να προκάλεσε τη φονική ξαφνική πλημμύρα – Σοκαριστικές δορυφορικές εικόνες και σχεδόν 100 νεκροί

Η φονική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, όμως αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα ως πιθανή αιτία.

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Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τους σχεδόν 100 νεκρούς που έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Νεπάλ.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.

Συνδυασμός δορυφορικών εικόνων από το Τούπτσε στις 23 Αυγούστου 2026, πριν από μια ξαφνική πλημμύρα (πάνω) και στις 26 Αυγούστου 2026, μετά από μια ξαφνική πλημμύρα (κάτω) που έπληξε την περιοχή, στο Νεπάλ – PLANET LABS PBC /Υλικό που παραχωρήθηκε μέσω του REUTERS

«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του κατώτερου μετώπου του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο — πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

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Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε το διάστημα των 24 ωρών πριν από την καταστροφή.

«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι από χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνοί πάγοι. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», δήλωσε.

Εικόνες από τις κοιλάδες κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας στις 25 Αυγούστου 2026, πριν από τις καταστροφικές πλημμύρες (πάνω) και στις 26 Αυγούστου 2026, μετά την καταστροφή (κάτω). 2026 PLANET LABS PBC / Υλικό που παραχωρήθηκε μέσω του REUTERS

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα –δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα– έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη.

«Αυτό που μπορώ να δω στις πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω», εξήγησε ο Σούγκαρ.

Σημείωσε επίσης πως η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας και «εάν η κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε έναν ρόλο είναι κάτι που αναμφίβολα θα ερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον».

Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Ράσουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε από την πλευρά της πως η πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας μιας κατολίσθησης η οποία καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βορειοανατολικά των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.

Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν επίσης για έναν σεισμό στην περιοχή που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μια χιονοστιβάδα και να οδηγήσει στις πλημμύρες, όμως ο Πρακάς Ποκχαρέλ, ένας γεωλόγος στην Αρχή, διευκρίνισε πως δεν είναι ακόμη σαφές τι οδήγησε στην τραγωδία.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Ποκχαρέλ, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.

A man from China recorded the frightening moments as a flash flood struck Tibet and Nepal, showing the sheer force and speed of the rushing water pic.twitter.com/z7BPKPaeIv — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στα Ιμαλάια και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους, επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development.

Ο οργανισμός αυτός ανέφερε σήμερα πως η στιγμιαία πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα ποτάμια συστήματα Μπότε Κόσι και Τρισούλι, ενώ, σύμφωνα με τις αναφορές, η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά.

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στο Νεπάλ, όπου καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν παραμεθόρια περιοχή κοντά στο Θιβέτ.

Χείμαρροι λάσπης σάρωσαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Ολόκληρα χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής του γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) στο Νεπάλ.

H IFRC ανέφερε πως αποδέσμευσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα (λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ) από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Στέλνει επίσης πόσιμο νερό, κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους για τη μεταφορά νεκρών.

«Προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι να φθάσουμε στις πληγείσες κοινότητες και να παράσχουμε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους», υπογράμμισε ο Ντέιβιντ Φίσερ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Copernicus για να βοηθήσει το έργο των σωστικών συνεργείων, δηλώνοντας έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε ότι έστειλε ιατρικά εφόδια στο Νεπάλ.

Η γειτονική Ινδία έστειλε 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ανακοίνωσε ο ΥΠΕΞ Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι μεταγωγικά αεροσκάφη θα παραδώσουν επιπλέον εφόδια και ότι ελικόπτερά της θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ή εκκένωσης. Νωρίτερα, ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε διαβεβαιώσει πως η χώρα του είναι «έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ».

Το Μπανγκλαντές προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει το Νεπάλ «με κάθε δυνατό τρόπο σε επιχειρήσεις αρωγής και διάσωσης».