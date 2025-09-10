Νεπάλ: Βίντεο με τη στιγμή που διαδηλωτής κλωτσάει τον υπουργό Οικονομικών και τον εκτοξεύει σε τοίχο

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τη στιγμή που διαδηλωτές καταδιώκουν και κλωτσάνε τον υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Bishnu Prasad Paudel στους δρόμους του Κατμαντού, της πρωτεύουσας του Νεπάλ. Οι βίαιες διαδηλώσεις μετρούν ήδη 25 νεκρούς.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων στο Νεπάλ που ξέσπασαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες social media, μεταξύ των οποίων το WhatsApp, Facebook και YouTube. Οι διαδηλωτές, κυρίως νέοι, εξέφρασαν την οργή τους για την κυβερνητική λογοκρισία και την αυξανόμενη διαφθορά.

Το βίντεο δείχνει τον υπουργό να τρέχει πανικόβλητος στους δρόμους, ενώ πλήθος τον ακολουθεί, τον κλωτσά και τον χτυπά. Αν και ο υπουργός καταφέρνει να σηκωθεί και να συνεχίσει να τρέχει, το περιστατικό καταγράφηκε και έγινε γρήγορα viral.

Finance minister of NEPAL got an unexpected kick from common people of Nepal. pic.twitter.com/NrcCf7Vxrl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 9, 2025

Η βία κλιμακώθηκε τις επόμενες ημέρες, με τουλάχιστον 25 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 19 διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί.

Πρώην πρωθυπουργοί, όπως οι Sher Bahadur Deuba και Jhalanath Khanal, υπήρξαν στόχοι επιθέσεων, ενώ το σπίτι του τελευταίου κάηκε, με τη σύζυγό του να χάνει τη ζωή της. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού K.P. Sharma Oli κατέρρευσε, με τον ίδιο να παραιτείται στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κατάσταση στο Νεπάλ παραμένει τεταμένη, με περιορισμούς στις μετακινήσεις και στρατιωτική παρουσία στους δρόμους.