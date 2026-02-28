Νετανιάχου για Ιράν: Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά και να απειλήσει την ανθρωπότητα

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης «Lion’s Roar» του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έβγαλε διάγγελμα, ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την Τεχεράνη και κάνοντας έκκληση στους Ιρανούς να συμμετάσχουν ώστε το Ιράν να απελευθερωθεί από το καθεστώς του Αγιατολάχ.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχείρηση «για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν».

Στις δηλώσεις του, κατηγόρησε το Ιράν πως έχει χύσει αίμα Αμερικανών και Ιρανών και πως δεν πρόκειται να επιτρέψει στο «δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς» να αποκτήσει πυρηνικά και να απειλήσει με αυτά την ανθρωπότητα.

Στη συνέχεια, δήλωσε πως το «Lion’s Roar» γίνεται ώστε ο ιρανικός λαός να απελευθερωθεί. Τέλος έκανε έκκληση στους Ισραηλινούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να δείξουν ψυχική δύναμη για να εξασφαλίσουν την επιβίωση του Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δικό του διάγγελμα για την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, διαβεβαίωσε πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα καταστρέψει τα πυρηνικά της Τεχεράνης για να υπερασπιστεί τους Αμερικανούς.

Το διάγγελμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου

«Αδέλφια μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχείρηση για την απομάκρυνση της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Ντόναλντ, για την ιστορική του ηγεσία.

Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των αγιατολάχ φωνάζει “Θάνατος στο Ισραήλ – Θάνατος στην Αμερική”. Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό. Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα», ανέφερε αρχικά.

«Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Ήρθε η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού — οι Πέρσες, οι Κούρδοι, οι Αζέροι, οι Μπαλούτσι και οι Αχβαζί — να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Απευθύνω έκκληση σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Το Βρυχηθμό του Λιονταριού”, θα χρειαστεί όλοι να επιδείξουμε αντοχή και ψυχική δύναμη. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ», συνέχισε.