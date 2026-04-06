Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: «Θέλουμε να τελειώνουμε, δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά σε τρελούς»

«Αν εξαρτιόταν από μένα, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα το κρατούσα, θα βγάζαμε πολλά χρήματα», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (06.04.2026) κατά τη διάρκεια της πασχαλινής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει ορίσει για να καταλήξει το Ιράν σε συμφωνία είναι οριστική, προσθέτοντας ότι η πρόταση του Ιράν ήταν ικανοποιητική, αλλά όχι αρκετά καλή.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο, θα συνέχιζε τον πόλεμο για να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν. Ανέφερε όμως ότι ο αμερικανικός λαός θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και ότι θέλει να τους κάνει «ευτυχισμένους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε επίσης πώς είναι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι που διασώθηκαν από το Ιράν, και απάντησε ότι και οι δύο «είναι καλά». Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν η ιρανική κυβέρνηση κάνει «αυτό που πρέπει να κάνει». «Είχαμε πλήρη αλλαγή καθεστώτος», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε τώρα εκ μέρους του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί», υποστήριξε.

Σε μια αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ είπε επίσης – προφανώς αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ: «Δεν θέλουμε έναν άλλο Νέβιλ Τσάμπερλεν, συμφωνούμε;».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική κυβέρνηση και ότι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό.

Δήλωσε ακόμα ότι χρησιμοποίησε βωμολοχίες στην ανάρτηση τελεσίγραφο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία απειλούσε να βομβαρδίσει γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, «μόνο για να γίνει κατανοητό το μήνυμά μου».

Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αλλά η βομβιστική εκστρατεία θα συνεχιστεί επειδή το καθεστώς «απλά δεν θέλει να παραδοθεί» και να υποκύψει. «Αν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα έχουν τίποτα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους Αμερικανούς που αντιτίθενται στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ανόητοι». «Γιατί ο πόλεμος έχει ένα και μόνο στόχο: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε.