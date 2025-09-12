Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Η υπομονή μου με τον Πούτιν «εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε πως σκέφτεται να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Μόσχα
Πούτιν και Τραμπ
Photo / Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε συνέντευξη την Παρασκευή 12.09.2025, στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, στην οποία μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η υπομονή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν εξαντλείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στον αέρα της εκπομπής, «Fox and Friends», ανέφερε ότι έχει ταυτοποιηθεί ο ύποπτος ως δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ αλλά αναφέρθηκε και στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πόση υπομονή έχει με τον ρώσο πρόεδρο.

 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε πως σκέφτεται να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, δασμούς και άλλα μέτρα για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όπως είπε έχει κάνει ήδη πολλά, «η Ινδία ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της Ρωσίας. Έβαλα δασμούς στην Ινδία γιατί αγοράζει πετρέλαιο από την Ρωσία. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα».

 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πολυπόθητη συνάντηση μεταξύ Βλάντιμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και είπε πως «είναι απίστευτο, όταν ο Πούτιν θέλει να συναντηθούν ο Ζελένσκι δεν ήθελε. Όταν το ήθελε ο Ζελένσκι ο Πούτιν αρνιόταν. Τώρα ο Ζελένσκι θέλει, αλλά το τι θα κάνει ο Πούτιν είναι ένα ακόμη ερώτημα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo