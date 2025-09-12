Ντόναλντ Τραμπ: Η υπομονή μου με τον Πούτιν «εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε συνέντευξη την Παρασκευή 12.09.2025, στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, στην οποία μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η υπομονή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν εξαντλείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στον αέρα της εκπομπής, «Fox and Friends», ανέφερε ότι έχει ταυτοποιηθεί ο ύποπτος ως δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ αλλά αναφέρθηκε και στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πόση υπομονή έχει με τον ρώσο πρόεδρο.

Fox: What is clamping down on Putin look like?



Trump: It will be hitting hard with sanctions to banks and having to do with oil and tariffs also. pic.twitter.com/SQu1AVG9Hc — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε πως σκέφτεται να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, δασμούς και άλλα μέτρα για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όπως είπε έχει κάνει ήδη πολλά, «η Ινδία ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της Ρωσίας. Έβαλα δασμούς στην Ινδία γιατί αγοράζει πετρέλαιο από την Ρωσία. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα».

Trump:



It’s amazing. When Putin wants to do it, Zelensky didn’t. When Zelensky wanted to do it, Putin didn’t.



Now Zelensky wants to do it and Putin is a question mark. pic.twitter.com/CrGCD49Cl0 — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πολυπόθητη συνάντηση μεταξύ Βλάντιμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και είπε πως «είναι απίστευτο, όταν ο Πούτιν θέλει να συναντηθούν ο Ζελένσκι δεν ήθελε. Όταν το ήθελε ο Ζελένσκι ο Πούτιν αρνιόταν. Τώρα ο Ζελένσκι θέλει, αλλά το τι θα κάνει ο Πούτιν είναι ένα ακόμη ερώτημα».