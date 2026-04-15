Ντόναλντ Τραμπ: Νέα εικόνα μέσω ΑΙ που είναι αγκαλιά με τον Ιησού Χριστό – «Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στο προσκήνιο με μια ακόμη προκλητική ανάρτηση, αυτή τη φορά μοιράζοντας μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης όπου τον αγκαλιάζει ο Ιησούς Χριστος. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον σάλο που προκάλεσε προηγούμενη δημοσίευσή του, αποδεικνύοντας πως ο ίδιος δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να… χαμηλώσει τους τόνους.

Η νέα εικόνα με τον Ιησού Χριστό, που ξεκίνησε από υποστηρικτή του και αναδημοσιεύτηκε από τον ίδιο, συνοδεύτηκε από το γνώριμο ύφος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά πως «μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Η εικόνα, η οποία αρχικά δημοσιεύτηκε στο X από έναν υποστηρικτή του Τραμπ, αναδημοσιεύτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο στο Truth Social την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μια ακόμη εικόνα τεχνητής νοημοσύνης, όπου παρουσιαζόταν ως μια μορφή «θεραπευτή», με ακτίνες φωτός να βγαίνουν από τα χέρια του, περιτριγυρισμένος από αμερικανικές σημαίες, το Άγαλμα της Ελευθερίας και αετούς. Η ανάρτηση εκείνη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και τελικά διαγράφηκε.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, λέγοντας πως επρόκειτο απλώς για «ένα αστείο», σαν να έπαιζε τον γιατρό που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης για «ψευδείς ειδήσεις», μεταθέτοντας όπως συνηθίζει, την ευθύνη των αντιδράσεων αλλού.