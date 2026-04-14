Ντόναλντ Τραμπ: Οι επιθέσεις σε ευρωπαίους ηγέτες – Από τον Μακρόν στη Μελόνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να εξαπολύει διαδοχικά πυρά κατά κορυφαίων ευρωπαίων ηγετών, από την Τζόρτζια Μελόνι έως τον Εμανουέλ Μακρόν – με αιχμηρές δηλώσεις, προσωπικές αναφορές και σκληρή ρητορική.

Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιταλίας προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με αφορμή τη στάση της υπέρ του Πάπα Λέοντα.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, δηλώνοντας «σοκαρισμένος» από τη στάση της Μελόνι την οποία και χαρακτήρισε «απαράδεκτη». «Πίστευα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση Τραμπ ήρθε μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, η οποία υπερασπίστηκε τον Πάπα Λέοντα, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης του Ποντίφικα με τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Η Μελόνι είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Πάπα, τονίζοντας ότι δεν θα ένιωθε άνετα σε μια κοινωνία όπου οι θρησκευτικοί ηγέτες καθοδηγούνται από πολιτικούς.

Η απάντηση του Τραμπ ήταν αιχμηρή: «Απαράδεκτη είναι εκείνη», δήλωσε, κατηγορώντας τη Μελόνι ότι δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο από το Ιράν και το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά, θα μπορούσε να καταστρέψει την Ιταλία μέσα σε δύο λεπτά», υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε σε υψηλούς τόνους, λέγοντας ότι η Μελόνι «δεν είναι πια η ίδια» και εκτιμώντας ότι «ούτε η Ιταλία θα είναι η ίδια χώρα», ενώ σημείωσε πως δεν έχουν επικοινωνήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση αναδεικνύει τις αυξανόμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ δύο ηγετών που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πολιτικά κοντά.

Η επίθεση Τραμπ στον Πάπα Λέοντα

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στο Truth Social κατά του Ποντίφικα, αποκαλώντας τον «αδύναμο» και «κακό στην εξωτερική πολιτική».

Πρόσθεσε: «Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι τρομερό που η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις ΗΠΑ και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της στέλνοντας δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών και φονιάδες στις δικές μας χώρες».

Κατά την διάρκεια της περιοδείας του στην Αφρική ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας είπε πως θα συνεχίσει να μιλάει υπέρ της ειρήνης.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμα ότι ο Πάπας εξελέγη επειδή είναι Αμερικανός. «Αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα βρισκόταν στο Βατικανό», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: «Ο Λέων πρέπει να σοβαρευτεί ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να χαϊδεύει τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ – και, κυρίως, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!».

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μία εικόνα με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στην οποία εμφανίζεται σαν τον Χριστό, να βάζει το χέρι στο πρόσωπο ενός αρρώστου, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που προσεύχονται. Λίγο αργότερα ο Τραμπ κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση μετά από την κατακραυγή υποστηρικτών του

Τραμπ κατά Μακρόν – προσωπικές αιχμές και ΝΑΤΟ

Οι επιθέσεις Τραμπ στον Μακρόν έχουν γίνει η αγαπημένη του συνήθειά.

Η πιο πρόσφατη επίθεση του αμερικανού προέδρου έγινε με αφορμή τη στάση του Γάλλου προέδρου στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ προχώρησε σε προσωπικές αναφορές προς τον Γάλλο πρόεδρο και τη σύζυγό του, Μπριζίτ, ενώ άσκησε κριτική και στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επειδή, όπως υποστήριξε, δεν στάθηκαν στο πλευρό της Ουάσιγκτον.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε προσωρινά στο επίσημο κανάλι του Λευκού Οίκου στο YouTube, ο Τραμπ φέρεται να είπε: «Δεν τους χρειαζόμασταν, αλλά ρώτησα ούτως ή άλλως».

Στη συνέχεια, επιτέθηκε προσωπικά στον Μακρόν, λέγοντας: «Τον πήρα τηλέφωνο – τον Μακρόν, στον οποίο η σύζυγός του φέρεται εξαιρετικά άσχημα. Ακόμη αναρρώνει από το χαστούκι στο σαγόνι».

Η αναφορά παρέπεμπε σε περιστατικό του 2025, όταν η Μπριζίτ Μακρόν είχε εμφανιστεί σε βίντεο να σπρώχνει το πρόσωπο του Γάλλου προέδρου κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Βιετνάμ. Ο ίδιος ο Μακρόν είχε απορρίψει τότε τα σχετικά δημοσιεύματα ως παραπληροφόρηση.

Ο Τραμπ συνέχισε μιμούμενος τον Μακρόν και σχολιάζοντας υποτιθέμενη τηλεφωνική συνομιλία για στρατιωτική στήριξη, λέγοντας πως ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε να συνδράμει άμεσα τις ΗΠΑ. Μετά τις ειρωνείες ήρθε και η απρόσμενη δημόσια στήριξη Τραμπ στην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν με τον Τραμπ να λέει «ότι δεν είναι άντρας».

Παράλληλα, επανέφερε την κριτική του στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς το «χάρτινη τίγρη» και αμφισβητώντας τη συνοχή της Συμμαχίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.