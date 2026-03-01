Ντόναλντ Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα εκδικηθούν τον θάνατό των 3 Αμερικανών στρατιωτών»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με ένα νέο διάγγελμα που πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 01.03.2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να «επιτευχθούν όλοι οι στόχοι», αν και νωρίτερα είχε αναφέρει ότι θα συζητήσει με τη νέα ηγεσία του Ιράν.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Truth Social επιβεβαίωσε επίσης ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και είπε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες αμερικανικές απώλειες.

«Έχουμε τρεις, αλλά περιμένουμε απώλειες. Στο τέλος όμως θα είναι μια σπουδαία εξέλιξη για τον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News, αφού το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, σκοτώθηκαν και άλλα πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν.

«Δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι», είπε, προσθέτοντας ότι «η Αμερική θα εκδικηθεί τον θάνατό τους».

Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος ο οποίος τώρα επιστρέφει αεροπορικώς από τη Φλόριντα στην Ουάσιγκτον μιλά δημόσια μετά το χθεσινό του διάγγελμα προς το έθνος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η επιχείρηση η οποία έχει σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και δεκάδες άλλους κορυφαίους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους «προχωρά πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι «συνομιλούν», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Έως και 4 εβδομάδες η επιχείρηση στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες.

«Ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίζαμε ότι θα πάρει περίπου τέσσερις εβδομάδες», είπε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του.

«Όσο ισχυρή κι αν είναι [η επιχείρηση], πρόκειται για μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε επίσης στην εφημερίδα ότι παραμένει ανοιχτός σε περισσότερες συνομιλίες με τους Ιρανούς, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν αυτό θα συμβεί σύντομα.

«Δεν ξέρω. Θέλουν να μιλήσουν, αλλά τους είπα “έπρεπε να είχατε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα”», ανέφερε.

Λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση του βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ στο διαδίκτυο, άρχισαν να κυκλοφορούν πλάνα που δείχνουν το Air Force One να αναχωρεί από το Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα.