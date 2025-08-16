NYT: «Καμία συμφωνία και καμία συνέπεια για τον Πούτιν» – Όσα κατάφερε να κερδίσει από τη συνάντηση του με τον Τραμπ

Αν και η αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να προκαλέσει απελπισία, για τους Ευρωπαίους ηγέτες ίσως είναι μία ανάσα ανακούφισης, γράφουν οι New York Times.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πίστευαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποχωρούσε στις εδαφικές απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πόυτιν και θα ανάγκαζε τον Ουκρανό πρόεδρο είτε να χάσει περισσότερο από το 20% της χώρας του, είτε να απορρίψει μία ειρηνευτική συμφωνία η οποία μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Στην ανάλυσή τους οι New York Times αναφέρουν πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί στο τέλος να χρειαστεί να κάνει αυτή την επιλογή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απογειώθηκε από την Αλάσκα, μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς να έχει επιτύχει το πιο βασικό και πρώτο βήμα: μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα την Παρασκευή, με το οποίο δεν θα «ήταν ευχαριστημένος». Ούτως ή άλλως ο Ντόναλντ Τραμπ «φλερτάρει» με την ιδέα να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Ο πόλεμος που μαίνεται στην Ουκρανία φαίνεται πως του χαλάει τα σχέδια.

Ο Πούτιν επέμεινε ότι «προχωρώντας σε αυτή την πορεία μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο».

Ο Αμερικανός δεν ήταν πιο συγκεκριμένος. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, δήλωσε ότι η ευθύνη να επιτύχει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ήταν πλέον στο χέρι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αλλά ακόμα κι αν ο Τραμπ δεν έκανε παραχωρήσεις σχετικά με το ουκρανικό έδαφος, αναμφίβολα άφησε τον Ζελένσκι ανήσυχο για τον τρόπο που χειρίστηκε τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ενθουσιασμό για τον Ρώσο ομόλογό του, αποκαλώντας τον «Βλαντιμίρ». Μην ξεχνάμε και το χειροκρότημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξη του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο στη συνέχεια έκοψε ο Λευκός Οίκος στο μοντάζ.

Ο Τραμπ είπε ότι αυτός και ο Πούτιν «δεν έφτασαν εκεί» (σ.σ. συμφωνία), αλλά προσπάθησε να παρουσιάσει τη συζήτησή τους ως ένα ακόμη βήμα της διαδικασίας και μίλησε για μια ακόμη σύντομη συνάντηση – ωθώντας τον Πούτιν να του προτείνει να έρθει στη Μόσχα.

Αλλά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες δεν ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν ούτε μια ερώτηση από δημοσιογράφους – κάτι σπάνιο για τον φλύαρο Τραμπ που είναι πάντα πρόθυμος να περιγράψει την τελευταία του συμφωνία- κατέστησε σαφές ότι υπήρχαν λίγα πράγματα να συζητήσουν, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στην πραγματικότητα, ο Πούτιν κέρδισε το μεγαλύτερο δώρο από όλα: την επανείσοδο του στην κοινωνία των παγκόσμιων ηγετών. Από την αρχή της ημέρας, αφού το αεροπλάνο του προσγειώθηκε στην μεγάλη αμερικανική αεροπορική βάση, φαινόταν να έχει τον έλεγχο.

Κατέβηκε από το αεροπλάνο του, χαμογελώντας καθώς πάτησε το πόδι του στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία. Μπήκε στη λιμουζίνα του Τραμπ για μια σύντομη διαδρομή προς τον χώρο της συνάντησής τους και όταν τελείωσε η συζήτηση, ο Τραμπ παραχώρησε το παραδοσιακό του προνόμιο ως οικοδεσπότης για να ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου.

Αντ’ αυτού, ο Πούτιν έκανε πρώτος τα σχόλια του, αναλογιζόμενος τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη συνεργασία του με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αν ήταν πρόεδρος το 2022, δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μπορεί να χρειαστούν μέρες μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για συμφωνία.

Ο Πούτιν κατάφερε να πετύχει έναν σημαντικό πολεμικό στόχο: Βγήκε από το «κουτί» του αυταρχικού ηγέτη και σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον υποδέχτηκε ως ειρηνοποιό.

Ο Πούτιν κατάφερε να κερδίσει χρόνο. Ανέστειλε τις συζητήσεις για νέες κυρώσεις χωρίς στην ουσία να παραχωρήσει τίποτα.

Το πόσο θα κρατήσει αυτή η εικόνα παραμένει άγνωστο αν και η στάση που κράτησε για λιγότερο από 4 ώρες σε αμερικανικό έδαφος είναι παράδειγμα μιας εντυπωσιακής διπλωματίας.