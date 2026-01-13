Ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν δώρισε 10.000 δολάρια για τον πράκτορα της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ τη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση ότι ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν αποφάσισε να δωρίσει 10.000 δολάρια σε έρανο που οργανώθηκε προς υποστήριξη του πράκτορα της ICE, ο οποίος σκότωσε εν ψυχρώ την Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη.

Ο μεγιστάνας επιβεβαίωσε ότι είναι ο «μεγαλύτερος δωρητής» στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για να «βοηθήσει» τον Τζόναθαν Ρος που πυροβόλησε θανάσιμα την ποιήτρια και μητέρα τριών παιδιών Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Ένα GoFundMe ξεκίνησε προς υποστήριξη του βετεράνου του στρατού που έριξε τον θανατηφόρο πυροβολισμό και μέχρι στιγμής έχει λάβει χιλιάδες δωρεές. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 346.729 δολάρια και ο στόχος είναι οι 550.000. Μεγάλο μέρος του ποσού προέρχεται από τον Άκμαν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι ο «William Ackman» που εμφανιζόταν ως ο μεγαλύτερος δωρητής.

Οι εικασίες γύρω από το ποιος βρισκόταν πίσω από τη δωρεά των 10.000 δολαρίων στο GoFundMe φούντωσαν στο διαδίκτυο την Κυριακή (11.01.2026), πριν ο ίδιος ο Άκμαν το επιβεβαιώσει. Ο 59χρονος, με καθαρή περιουσία 9,3 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes, μοιράστηκε αργότερα ανάρτηση στο X, εξηγώντας ότι είχε σκοπό να προσφέρει οικονομική στήριξη και σε έρανο που είχε στηθεί για τη Γκουντ.

Στην ανάρτησή του στα social media, ο CEO και ιδρυτής της Pershing Square Capital Management δήλωσε: «Πιστεύω ακράδαντα στη νομική μας αρχή ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Με αυτό το σκεπτικό, στήριξα το @gofundme για τον Τζόναθαν Ρος και σκόπευα να στηρίξω αντίστοιχα το gofundme για την οικογένεια της Ρενέ Γκουντ (το gofundme της είχε κλείσει μέχρι τη στιγμή που προσπάθησα να προσφέρω στήριξη).

Όλη η κατάσταση είναι τραγική. Ένας αξιωματικός που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να κάνει τη δουλειά του και μια διαδηλώτρια που πιθανότατα δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αξιωματικό, αλλά της οποίας οι πράξεις, μέσα σε μια στιγμή, οδήγησαν στον θάνατό της. Η χώρα μας είναι πιο δυνατή όταν συνεργαζόμαστε για να επιλύσουμε τα σύνθετα ζητήματα που μας διχάζουν».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άκμαν βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πρόσφατα δώρισε 99.999 δολάρια σε GoFundMe για τον ήρωα της παραλίας Μπόντι, Άχμεντ αλ Άχμεντ.

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο δισεκατομμυριούχος προσέφερε επίσης, 1 εκατομμύριο δολάρια ως αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του υπευθύνου.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη φιλανθρωπική πράξη του Άκμαν έχει διχάσει την κοινή γνώμη στο διαδίκτυο.

Αντιδράσεις για την δολοφονία της Γκουντ

Ο σοκαριστικός πυροβολισμός της Ρενέ Γκουντ έχει δεχθεί ευρεία καταδίκη και έχει πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ τη χαρακτήρισε «εγχώρια τρομοκράτισσα».

Η άοπλη 37χρονη πυροβολήθηκε από τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Ρος, στη Μινεάπολη της Μινεσότα, την περασμένη Τετάρτη (07/01.2026).