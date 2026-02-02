Ο Επστάιν στοιχειώνει από τον τάφο τους γαλαζοαίματους – Άδειασε την πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο πρωθυπουργός της χώρας

Παντού είχε απλώσει τα πλοκάμια του ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν. Είχε φτάσει μέχρι τη Νορβηγία και την πριγκίπισσα διάδοχο της σκανδιναβικής χώρας Μέτε-Μάριτ.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε σήμερα (02/02/26) ότι η πριγκίπισσα διάδοχος της σκανδιναβικής χώρας Μέτε-Μάριτ επέδειξε εσφαλμένη κρίση στις επαφές της με τον Τζέφρι Επστάιν, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με έναν από τους πιο διεφθαρμένους ανθρώπους του κόσμου, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30/01/26) περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταιν, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Το Σάββατο (31/02/26), η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον, ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση. Σήμερα ο Στέρε συμφώνησε μαζί της. «Χρησιμοποιώ πραγματικά τα δικά της λόγια. Λέει ότι επέδειξε κακή κρίση. Συμφωνώ και νομίζω ότι αξίζει να το πω αυτό όταν μου ζητηθεί η γνώμη μου γι’ αυτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Στέρε στους δημοσιογράφους. Ερωτηθείς αν έχει έρθει σε επαφή με τα ανάκτορα για το θέμα, ο Στέρε απάντησε αρνητικά.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Μέτε-Μάριτ και άλλοι εξέχοντες Νορβηγοί που κατονομάστηκαν στα τελευταία έγγραφα του Επστάιν που δημοσιεύθηκαν, θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή τους με τον αποθανόντα χρηματιστή. «Έχουμε διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν έχουν ρίξει περισσότερο φως στο θέμα από ό,τι είχε ειπωθεί προηγουμένως», δήλωσε ο Στέρε. «Ίσως είναι λογικό να πούμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουν την έκταση των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετανιώνω βαθιά γι’ αυτό»

Η δημοσίευση των νέων εγγράφων του Έπσταιν έρχεται σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη βασιλική οικογένεια, με τον γιο της Μέτε-Μάριτ, τον Μάριους, από μια σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, να αντιμετωπίζει δίκη για κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση ξεκινά αύριο, Τρίτη.

«Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπστιν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στο Reuters μέσω των ανακτόρων.

«Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπστιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Η γενικά χαμηλών τόνων μοναρχία είναι δημοφιλής στους 5,6 εκατομμύρια κατοίκους της Νορβηγίας.

Περίπου 70% των Νορβηγών υποστηρίζουν τη μοναρχία ως θεσμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και διεξήχθη σε 1.030 άτομα τον Ιανουάριο. Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε πριν από τη δημοσίευση των τελευταίων εγγράφων για τον Έπσταϊν.