Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Επστάιν στοιχειώνει από τον τάφο τους γαλαζοαίματους – Άδειασε την πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο πρωθυπουργός της χώρας

Όπως αποκαλύφθηκε από τα αρχεία Επστάιν, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον ήταν «κολλητή» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας / Photo by: Jens Kalaene / picture-alliance / dpa/AP Images

Παντού είχε απλώσει τα πλοκάμια του ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν. Είχε φτάσει μέχρι τη Νορβηγία και την πριγκίπισσα διάδοχο της σκανδιναβικής χώρας Μέτε-Μάριτ.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε σήμερα (02/02/26) ότι η πριγκίπισσα διάδοχος της σκανδιναβικής χώρας Μέτε-Μάριτ επέδειξε εσφαλμένη κρίση στις επαφές της με τον Τζέφρι Επστάιν, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με έναν από τους πιο διεφθαρμένους ανθρώπους του κόσμου, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30/01/26) περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταιν, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Το Σάββατο (31/02/26), η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον, ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση. Σήμερα ο Στέρε συμφώνησε μαζί της. «Χρησιμοποιώ πραγματικά τα δικά της λόγια. Λέει ότι επέδειξε κακή κρίση. Συμφωνώ και νομίζω ότι αξίζει να το πω αυτό όταν μου ζητηθεί η γνώμη μου γι’ αυτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Στέρε στους δημοσιογράφους. Ερωτηθείς αν έχει έρθει σε επαφή με τα ανάκτορα για το θέμα, ο Στέρε απάντησε αρνητικά.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Μέτε-Μάριτ και άλλοι εξέχοντες Νορβηγοί που κατονομάστηκαν στα τελευταία έγγραφα του Επστάιν που δημοσιεύθηκαν, θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή τους με τον αποθανόντα χρηματιστή. «Έχουμε διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν έχουν ρίξει περισσότερο φως στο θέμα από ό,τι είχε ειπωθεί προηγουμένως», δήλωσε ο Στέρε. «Ίσως είναι λογικό να πούμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουν την έκταση των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί».

«Μετανιώνω βαθιά γι’ αυτό»

Η δημοσίευση των νέων εγγράφων του Έπσταιν έρχεται σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη βασιλική οικογένεια, με τον γιο της Μέτε-Μάριτ, τον Μάριους, από μια σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, να αντιμετωπίζει δίκη για κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση ξεκινά αύριο, Τρίτη.

«Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπστιν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στο Reuters μέσω των ανακτόρων.

«Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπστιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Η γενικά χαμηλών τόνων μοναρχία είναι δημοφιλής στους 5,6 εκατομμύρια κατοίκους της Νορβηγίας.

Περίπου 70% των Νορβηγών υποστηρίζουν τη μοναρχία ως θεσμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και διεξήχθη σε 1.030 άτομα τον Ιανουάριο. Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε πριν από τη δημοσίευση των τελευταίων εγγράφων για τον Έπσταϊν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
103
90
63
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μασκ κατά Νόλαν: «Θα χάσει την ακεραιότητά του» αν έχει διαλέξει μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια»
Χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι αν η Λουπίτα Νιόνγκο υποδυθεί την Ωραία Ελένη, αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί ο Μασκ
μασκ 8
Βίντεο με τον Τζέφρι Επστάιν να αποκαλεί τον εαυτό του «σεξουαλικό αρπακτικό α’ κατηγορίας» και να απαντάει αν είναι ο διάβολος
Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον
Ο Επστάιν με άτομο άγνωστης ηλικίας στην αγκαλιά του
Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο – βίλα με την πισίνα και τις 4 κρεβατοκάμαρες που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο
Ο ευρωβουλευτής είχε αναφέρει πως το χρησιμοποιεί καθαρά ως γραφείο αν και η Cyprus Times υποστηρίζει πως μένει κανονικά εκεί με την σύντροφό του
Φειδίας Παναγιώτου 19
Newsit logo
Newsit logo