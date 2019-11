Ο επικεφαλής του Κόμματος του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε σήμερα πως το κόμμα του δεν θα διεκδικήσει τις 317 έδρες που κέρδισε το Συντηρητικό Κόμμα στις εκλογές του 2017, αλλά θα διεκδικήσει σχεδόν όλες τις άλλες.

Σε μια θετική για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον τοποθέτησή του ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου, ο Φάρατζ δήλωσε πως δεν θέλει να κερδίσουν τις εκλογές τα κόμματα που τάσσονται κατά του Brexit, έτσι αποσύρει τους υποψηφίους του κόμματός του από 317 από τις 650 εκλογικές περιφέρειες.

«Το Κόμμα του Brexit δεν θα διεκδικήσει τις 317 έδρες που κέρδισαν οι Συντηρητικοί στις τελευταίες εκλογές», δήλωσε ο Φάρατζ. «Όμως αυτό που θα κάνουμε είναι να επικεντρώσουμε όλη την προσπάθειά μας σε όλες τις έδρες που έχει το Εργατικό Κόμμα».

«Η κίνησή μας αυτή εμποδίζει τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος», δήλωσε ο Φάρατζ. «Θα αντιπαρατεθούμε επίσης με τα υπόλοιπα κόμματα που τάσσονται υπέρ της παραμονής» στην ΕΕ.

