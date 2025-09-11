Ο Κιρ Στάρμερ καθαίρεσε τον Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ – Αποκαλούσε τον Τζέφρι Επστάιν τον «καλύτερό του φίλο»

Πολιτικό «σεισμό» έχει προκαλέσει στη Βρετανία η αποκάλυψη ότι ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον διατηρούσε πολύ κοντινές φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν, γεγονός που ανάγκασε τον πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στάρμερ να τον παύσει από τα καθήκοντά του και να τον απομακρύνει από αυτή τη νευραλγική, για την βρετανική διπλωματία, θέση στην Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε χθες (10.09.2025) ότι ο Πίτερ Μάντελσον έχει την πλήρη εμπιστοσύνη του, αφού προτού τον διορίσει ως πρέσβη στις ΗΠΑ, είχε «περάσει» από εξονυχιστικούς ελέγχους που αφορούσαν την επαγγελματική σταδιοδρομία του, ώστε να μην υπάρχει κάτι μεμπτό για την τοποθέτησή του.

Ωστόσο, τα νέα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και λεύκωμα γενεθλίων που κρατούσε ο Τζέφρι Επστάιν, τα οποία έδωσαν στο αμερικανικό Κογκρέσο δικηγόροι που διαχειρίζονται την περιουσία του περιβόητου χρηματιστή, έφεραν στο φως της δημοσιότητας νέες πληροφορίες που εμπλέκουν τον Πίτερ Μάντελσον.

Ο βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος με «ρόλο κλειδί» στην επιτυχία των Εργατικών υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, εμφανίζεται στα νέα αρχεία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον χρηματιστή.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που έγραψε ο Πίτερ Μάντελσον για την 50ά γενέθλια του Τζέφρι Επστάιν το 2003 και δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, ο ίδιος περιγράφει τον Τζέφρι Επστάιν ως «το καλύτερό του φίλο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) με τον Πίτερ Μάντελσον (δεξιά) στον Λευκό Οίκο / REUTERS /Leah Millis /File Photo

Η αποκάλυψη αυτή «έφερε τα πάνω κάτω» στο Λονδίνο, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να κάνει στροφή «180 μοιρών» και να αποφασίζει την απομάκρυνση του Μάντελσον από την θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, το Φόρεϊν Οφις ανακοίνωσε: «Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή».

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε την χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μάλιστα, το Λονδίνο χαρακτηρίζει «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Τζέφρι Επστάιν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση.

Λίγο πριν ο Τζέφρι Επστάιν δηλώσει ένοχος και κάνει διακανονισμό στην υπόθεση του 2008, ο Πίτερ Μάντελσον του είχε γράψει: «Έχω τεράστια πίστη σε σένα και αισθάνομαι αδύναμος και οργισμένος γι’ αυτό που συνέβη».

Νέο «πλήγμα» στην κυβέρνηση Στάρμερ

Η εξέλιξη φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βρετανό πρωθυπουργό, εν όψει της επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο του Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο υπάρχουν επίσης ενοχλητικές αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Κατά το τελευταίο διάστημα, η πίεση αυξανόταν επί του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον εδώ και λιγότερο από έναν χρόνο σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων ανάμεσα στην βρετανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Για το Κιρ Στάρμερ, η αποπομπή αυτή, δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σκληρό πλήγμα. Ακολουθεί την παραίτηση της αντιπροέδρου της βρετανικής κυβέρνησης Αντζελα Ρέινερ για φορολογική υπόθεση.