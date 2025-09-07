Ο Μέρκιουρι Ψιλάκης προσπάθησε να σώσει τους φίλους του από τον καρχαρία – Θρήνος για τον θάνατο του ομογενή στο Σίδνεϊ

Παγωμένη παραμένει η ελληνική κοινότητα στο Σίδνεϊ από την τραγωδία με τον θάνατο του ομογενή Μέρκιουρι Ψιλάκης μετά από επίθεση καρχαρία. Ο ίδιος αντιλήφθηκε πρώτος τον κίνδυνο και επιχείρησε να προστατεύσει τους πάντες, αλλά δεν τα κατάφερε.

Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί με τα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ να έχουν βυθιστεί στο πένθος στο άκουσμα του θανάτου του 57χρονου ομογενή μετά την επίθεση του καρχαρία.

Ο Μέρκιουρι Ψιλάκης είχε πάθος με το σερφ και χθες το πρωί αποφάσισε να κάνει για άλλη μια ημέρα την αγαπημένη του δραστηριότητα.

Μισή ώρα μετά και μόλις 100 μέτρα από την ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ ο καρχαρίας επιτέθηκε με αγριότητα. Τα τραύματα ήταν συντριπτικά, οι φίλοι του που τον ανέσυραν στην ακτή διαπίστωσαν πως ο καρχαρίας είχε διαμελίσει τα κάτω άκρα του θύματος σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Αυστραλία.

Η ακατάσχετη αιμορραγία τον οδήγησε στον θάνατο, παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες ανάνηψης.

Ο 51χρονος Toby Martin, κάτοικος στο προάστιο του Dee Why όπου ζούσε και ο άτυχος ομογενής με την οικογένεια του αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν.

Μίλησε με τους σέρφερ που ήταν μαζί με τον Μέρκιουρι Ψιλάκης εκείνη την ημέρα, καθώς και με έναν ναυαγοσώστη που βοήθησε στις πρώτες βοήθειες και μετέφερε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC τα όσα δραματικά του περιέγραψαν για τις τελευταίες στιγμές του άτυχου ομογενή:

«Πραγματικά δραματικό και ιδιαίτερα σοκαριστικό και για τους σέρφερ που ήταν στο νερό.

Ο ομογενής εντόπισε τον καρχαρία νωρίς, ενημέρωσε τους άλλους σέρφερ να ενωθούν σχηματίζοντας κύκλο ασφαλείας και να προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην ακτή με ασφάλεια.

«Εκείνη τη στιγμή κι ενώ κολυμπούσε, ο καρχαρίας επιτέθηκε πίσω από την πλάτη του Mercury και του έκοψε τα πόδια», ήταν τα λόγια του.

Ειδικοί βιολόγοι καρχαριών αξιολόγησαν φωτογραφίες της σανίδας σέρφ -που επίσης διαλύθηκε από δαγκωματιές του καρχαρία- του θύματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πιθανότατα για έναν λευκό καρχαρία μήκους περίπου 3,4-3,6 μέτρων, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Πρωτογενών Βιομηχανιών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η αναζήτηση του καρχαρία συνεχίζεται, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες από τις Αρχές για να κρατηθούν με περισσότερη ασφάλεια οι καρχαρίες μακριά από τις ακτές.