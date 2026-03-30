Ο Νετανιάχου αλλάζει στάση για την απαγόρευση πρόσβασης του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο

Αλλαγή στάσης από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την απαγόρευση πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποφάσισε να δώσει εντολή για την άμεση και πλήρη πρόσβαση του, μετά την δημόσια κατακραυγή που προκάλεσαν οι αρχικές δηλώσεις του.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε υποστηρίξει πως η απόφαση για την απαγόρευση πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα στον Πανάγιο Τάφο πάρθηκε για λόγους ασφαλείας καθώς το Ιράν στοχοποιεί θρησκευτικούς τόπους στα Ιεροσόλυμα. Αφού ηγέτες διάφορων χωρών κατέκριναν την απόφαση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, εκείνος έκανε ανάρτηση στα social media γνωστοποιώντας τις νέες εντολές που έδωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να δοθεί στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, τον Λατίνο Πατριάρχη, πλήρης και άμεση πρόσβαση στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ. Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου», έγραψε αρχικά.

«Για την προστασία των πιστών, το Ισραήλ ζήτησε από μέλη όλων των θρησκειών να απέχουν προσωρινά από τη λατρεία στους χριστιανικούς, μουσουλμανικούς και εβραϊκούς ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, ζητήθηκε από τον Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα να μην τελέσει λειτουργία στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Παρόλο που κατανοώ αυτή την ανησυχία, μόλις έμαθα για το περιστατικό με τον Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, έδωσα εντολή στις αρχές να επιτρέψουν στον Πατριάρχη να τελέσει τις λειτουργίες όπως επιθυμεί», συνέχισε.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… March 29, 2026

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η απάντηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά αφού το Καθολικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποκάλυψε πως οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν ανωτέρους αξιωματούχους της Εκκλησίας να μπουν στον Πανάγιο Τάφο για την τέλεση της λειτουργίας για την Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς.

Η ισραηλινή αστυνομία υποστήριξε πως αυτή η απόφαση –που θεωρήθηκε από πολλούς προσβλητική– πάρθηκε καθαρά για την ασφάλεια των αξιωματούχων μιας και το Ιράν συνεχίζει να βομβαρδίζει την περιοχή.