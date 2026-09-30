Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο με τους ισχυρούς της παγκόσμιας τεχνολογίας στο πλευρό του

Με μια αιφνιδιαστική εμφάνιση ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, έχοντας στο πλευρό του ορισμένα από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ξαφνική εμφάνιση έγινε χθες την Τρίτη (29.9.26) μετά το γεύμα που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του κλάδου της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

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Στο πλευρό του Τραμπ βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και ο Έλον Μασκ.

US President Donald Trump and tech leaders speak to the press at the White House driveway following a luncheon in the East Room, in Washington, D.C., US, September 29, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Τραμπ στάθηκε μαζί τους μπροστά στους δημοσιογράφους και απάντησε σε ερωτήσεις, σε μια εμφάνιση που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και αιφνιδίασε τους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ συζήτησε με τους επικεφαλής της παγκόσμιας τεχνολογίας την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις επενδύσεις στον κλάδο και το πλαίσιο κανόνων που θα διέπει τη λειτουργία των εταιρειών AI.

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Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση, οι εταιρείες συμφώνησαν σε ένα εθελοντικό πλαίσιο αυτορρύθμισης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ηθικά δεσμευτική» και έκανε λόγο για «αυτορρύθμιση» από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης κορυφαία στελέχη μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων ο Τζεφ Μπέζος, ο Σάτια Ναντέλα και ο Σούνταρ Πιτσάι.

Η αυτορρύθμιση της ΑΙ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αντίθετος σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σχετικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόνισε ότι «η αυτορρύθμιση είναι πολύ σημαντική».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική», διαβεβαιώνοντας πως οι εταιρείες «θα συνεργαστούν με τις κατά τόπους κοινότητες σε ό,τι αφορά τα κέντρα δεδομένων» και θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε «να κάνουν την (σ.σ. κάθε) κοινότητα ευτυχισμένη».