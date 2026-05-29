Ο Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε τα αθλητικά του και έκανε push ups με στρατιώτες στο κατάστρωμα του «USS Boxer» – Δείτε βίντεο

Στο πλευρό των Αμερικανών στρατιωτών του «USS Boxer» βρέθηκε ο Πιτ Χέγκσεθ. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έπεσε στο κατάστρωμα κάνοντας push ups και άλλες ασκήσεις γυμναστικής, ενώ το αποβατικό πλοίο είναι αγκυροβολημένο στη Σιγκαπούρη.

Η συμμετοχή του Πιτ Χέγκσεθ στο πρόγραμμα γυμναστικής των Αμερικανών στρατιωτών εντάσσεται σε μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ με τις ένοπλες δυνάμεις, που συχνά συνοδεύουν επιχειρησιακές επισκέψεις και επιθεωρήσεις.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, και όντας και ο ίδιος αρκετά γυμνασμένος. ο Αμερικανός ΥΠΑΜ φορά αθλητικά ρούχα και είτε τρέχει, είτε κάνει push ups ή ασκήσεις για κοιλιακούς και ραχιαίους.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, askerlerle birlikte antrenman yaptı.pic.twitter.com/duXOAtUqhq — Popüler Gazete (@populergazeteTR) May 29, 2026

JUST IN: PETE HEGSETH:



“Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left.” pic.twitter.com/ukJnGQMD04 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 29, 2026

Είναι από τις λίγες φορές που ο Πιτ Χέγκσεθ απαθανατίζεται με σορτσάκι και κοντομάνικο, το οποίο μάλιστα δεν κρύβει τα τατουάζ που έχει στο χέρι του.