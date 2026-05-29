Ο Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε τα αθλητικά του και έκανε push ups με στρατιώτες στο κατάστρωμα του «USS Boxer» – Δείτε βίντεο

Είναι από τις λίγες φορές που ο Αμερικανός ΥΠΑΜ απαθανατίζεται με σορτσάκι και κοντομάνικο, το οποίο μάλιστα δεν κρύβει τα τατουάζ που έχει κάνει στο χέρι του
Πιτ Χέγκσεθ
Στο πλευρό των Αμερικανών στρατιωτών του «USS Boxer» βρέθηκε ο Πιτ Χέγκσεθ. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έπεσε στο κατάστρωμα κάνοντας push ups και άλλες ασκήσεις γυμναστικής, ενώ το αποβατικό πλοίο είναι αγκυροβολημένο στη Σιγκαπούρη.

Η συμμετοχή του Πιτ Χέγκσεθ στο πρόγραμμα γυμναστικής των Αμερικανών στρατιωτών εντάσσεται σε μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ με τις ένοπλες δυνάμεις, που συχνά συνοδεύουν επιχειρησιακές επισκέψεις και επιθεωρήσεις.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, και όντας και ο ίδιος αρκετά γυμνασμένος. ο Αμερικανός ΥΠΑΜ φορά αθλητικά ρούχα και είτε τρέχει, είτε κάνει push ups ή ασκήσεις για κοιλιακούς και ραχιαίους.

Είναι από τις λίγες φορές που ο Πιτ Χέγκσεθ απαθανατίζεται με σορτσάκι και κοντομάνικο, το οποίο μάλιστα δεν κρύβει τα τατουάζ που έχει στο χέρι του.

