Ο πρίγκιπας Χάρι έτοιμος να φέρει τα παιδιά του στη Βρετανία για να δουν το παππού τους βασιλιά Κάρολο

Το τετ α τετ με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο «μαλάκωσε» τον πρίγκιπα Χάρι που δηλώνει τώρα έτοιμος να φέρει σύντομα τα παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, στη Βρετανία.

Μιλώντας στον Guardian κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ουκρανία, ο 41χρονος πρίγκιπας Χάρι παραδέχθηκε πως η ιδέα να επιστρέψει με τα παιδιά του στη γενέτειρά του τη Βρετανία είναι πλέον πιο… ζεστή από ποτέ – και σε αυτό σίγουρα συνετέλεσε η 55λεπτη συνάντηση με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο.

«Ναι, θα ήθελα. Αυτή η εβδομάδα σίγουρα το σκέφτομαι πιο ζεστά», είπε, παρά τις εκκρεμότητες με την προσωπική του ασφάλεια στη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι έχασε την έφεσή του ενάντια στην απόφαση που του στερεί αστυνομική προστασία όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τα παιδιά μου θα χάσουν… τα πάντα», είχε δηλώσει στο άκουσμα της απόφασης, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν θα μπορέσει να τους δείξει την πατρίδα του. «Αγαπώ τη χώρα μου, πάντα την αγαπούσα, παρά όσα κάποιοι έχουν κάνει εκεί», πρόσθεσε.

Ο Χάρι, που εγκατέλειψε τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020 και έκτοτε ζει στην Καλιφόρνια με τη Μέγκαν Μαρκλ, επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία για να παραστεί σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και να συναντήσει τον πατέρα του. Η συνάντηση έγινε στο Clarence House στις 10 Σεπτεμβρίου, και κράτησε περίπου 55 λεπτά.

Η τελευταία φορά που είχε δει τον Κάρολο ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι ο βασιλιάς πάσχει από καρκίνο. Στη νέα του συνέντευξη, ο Χάρι δεν μίλησε εκτενώς για τον πατέρα του, ωστόσο υπογράμμισε: «Τον επόμενο χρόνο, η προσοχή πρέπει πραγματικά να στραφεί στον πατέρα μου».

Παρά τις αποστάσεις, ο Χάρι τόνισε ξανά ότι «πάντα θα αγαπά τη Βρετανία», ενώ παραδέχθηκε ότι του είναι δύσκολο να μείνει μακριά από τα πρόσωπα και καταστάσεις που τον συνδέουν με τη χώρα.

Η πρόσφατη επανένωση πατέρα και γιου θεωρείται κομβικό σημείο στη σχέση τους, καθώς, σύμφωνα με πρόσωπα κοντά στον Χάρι, μέχρι πρότινος ο Κάρολος δεν απαντούσε ούτε στα τηλεφωνήματα ούτε στα μηνύματα του γιου του.