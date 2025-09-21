Συμβαίνει τώρα:
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ενίσχυση των δυνάμεων του σκότους»

«Αυτό δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων» τόνισε ο Χέρτσογκ
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ / REUTERS / Φωτογραφία Alastair Grant

Θλιβερή ημέρα για όσους θέλουν την ειρήνη αποκάλεσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ με γραπτή δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής (21.09.2025).

«Αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν Παλαιστίνιο, δεν θα απελευθερώσει κανέναν όμηρο και δεν θα μας βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Θα ενισχύσει μόνο τις δυνάμεις του σκότους», προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μία θλιβερή μέρα για όσους αναζητούν την αληθινή ειρήνη».

Κόσμος
