Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ενίσχυση των δυνάμεων του σκότους»

Θλιβερή ημέρα για όσους θέλουν την ειρήνη αποκάλεσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ με γραπτή δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής (21.09.2025).

Μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά, ο Πρόεδρος του Ισραήλ δήλωσε:

«Αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν Παλαιστίνιο, δεν θα απελευθερώσει κανέναν όμηρο και δεν θα μας βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Θα ενισχύσει μόνο τις δυνάμεις του σκότους», προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μία θλιβερή μέρα για όσους αναζητούν την αληθινή ειρήνη».