Κόσμος

Ο στρατός του Ισραήλ απειλεί ξανά το Ιράν: «Έχουμε τα μέσα για να συνεχίσουμε τις επιθέσεις για εβδομάδες»

Οι απειλές έρχονται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο οποίος είπε πως ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται ήδη στα «μισά του δρόμου»
Ισραηλινοί στρατιώτες
Μέλη του ισραηλινού στρατού / REUTERS/Shir Torem

Το μήνυμα πως οι IDF έχουν όλα τα μέσα για να συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν για εβδομάδες, έστειλε σήμερα (31.03.2026) εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ μετά τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο αντισυνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε πως το Ισραήλ είναι έτοιμο και καλά προετοιμασμένο για εβδομάδες συγκρούσεων με το Ιράν, αλλά η απόφαση εξαρτάται καθαρά από τους πολιτικούς ηγέτες.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να επιχειρούμε για εβδομάδες ακόμα. Έχουμε τους στόχους γι’ αυτό, τα πυρομαχικά γι’ αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό γι’ αυτό, και εναπόκειται στην ηγεσία να αποφασίσει», δήλωσε.

Νωρίτερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ έχει ήδη «διανύσει τα μισά του δρόμου» στον πόλεμο με το Ιράν ενώ ισχυρίστηκε πως το ιρανικό καθεστώς θα πέσει εκ των έσω.

Δήλωσε μάλιστα πως ήδη το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει χιλιάδες από τους Φρουρούς της Επανάστασης ενώ ο ισραηλινός στρατός είναι ένα «βήμα» πριν καταστρέψει ολοκληρωτικά την ιρανική βιομηχανία όπλων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
72
67
55
49
48
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ επιδιώκει «μοντέλο Γάζας» για τον Λίβανο: Θέλει έλεγχο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι και καταστροφή όλων των σπιτιών στα σύνορα
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε πως αν δεν διασφαλιστεί η ασφάλεια του βορείου Ισραήλ, οι 600.000 εκτοπισμένοι Λιβανέζοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους
Ποταμός Λιτάνι
Newsit logo
Newsit logo