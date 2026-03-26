Ο Τραμπ δίνει 10ήμερη παράταση στο Ιράν: «Ιστορική κόλαση» λέει η Τεχεράνη σε περίπτωση χερσαίας εισβολής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μια ανάρτηση στο Truth Social, έδωσε νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο που είχε δώσει στο Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η καθυστέρηση αυτή στα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν οφείλεται σε έκκληση της Τεχεράνης, ενώ τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 Απριλίου η αναστολή στους βομβαρδισμούς των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, με την Τεχεράνη ωστόσο, να φέρεται να μην έχει συμφωνήσει ακόμη στο σχέδιο 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, η παρούσα δήλωση επιβεβαιώνει ότι αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τα λανθασμένα όσα υποστηρίζουν τα ψευδή μέσα ενημέρωσης και άλλοι, προχωρούν πολύ καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν τον εκλιπαρεί για συμφωνία. Ακόμα σε δηλώσεις του από το υπουργικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο πριν από λίγες ώρες, ο αμερικανός πρόεδρος άφησε ένα παράθυρο ευελιξίας στο τελεσίγραφο, λέγοντας πώς «υπάρχει χρόνος, μία ημέρα με τον Τραμπ είναι μία αιωνιότητα».

Times of Israel: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποκύψει

Αξιωματούχος από μία από τις χώρες που μεσολαβούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δήλωσε στους Times of Israel ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κλίνει προς το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Ουάσινγκτον να πιστεύει ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει υπό τέτοια στρατιωτική πίεση.

Ο αξιωματούχος, που γνωρίζει από κοντά τις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν κατ’ ιδίαν πως το Ιράν δύσκολα θα δεχτεί τις παραχωρήσεις του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων. Για τον λόγο αυτό, έχουν αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, με στόχο, κατόπιν εντολής του Τραμπ, την κατάληψη του νησιού Χαργκ.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος από χώρα που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση προειδοποίησε ότι, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να καταλάβουν το νησί, η διατήρηση του ελέγχου του για μεγάλο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει πολύ περισσότερα στρατεύματα και παρατεταμένες συγκρούσεις, πολύ πέρα από το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει ανακοινώσει δημόσια η Ουάσινγκτον. Αν και το Σάββατο συμπληρώνεται η τέταρτη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι βρίσκονται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Και οι δύο αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι πιθανό να υποκύψει, ακόμη κι αν ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το Ιράν δεν φαίνεται διατεθειμένο να αποδεχτεί όρους που προηγουμένως είχε απορρίψει, ακόμη και μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μεταθέτει για την Παρασκευή την προθεσμία που είχε δώσει στο Ιράν, προκειμένου να αποδεχτεί το σχέδιο των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει εκτεταμένους βομβαρδισμούς κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, χιλιάδες επιπλέον Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή γύρω από τη νέα αυτή προθεσμία.

Αρνητική η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ

Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε στο Πακιστάν, ήταν ότι αυτή ήταν «μονόπλευρη και άδικη», δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μπορεί να βρεθεί μια πορεία προς τα εμπρός αν επικρατήσει ο ρεαλισμός στην Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι το τελεσίγραφο που είχε δώσει αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έληγε αύριο Παρασκευή 27.03.2026.

Iran is reportedly ready to deploy over 1 million fighters if the U.S. launches a ground invasion, according to Tasnim citing an IRGC source. pic.twitter.com/ysJhtFkaMT — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

Πάνω από 1.000.000 του Ιράν μαχητές έτοιμοι για μάχες με τις ΗΠΑ

Πάνω από 1 εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές έχουν προετοιμαστεί για χερσαία μάχη με τις ΗΠΑ, μετέδωσε την Πέμπτη το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται ιρανική στρατιωτική πηγή.

Ενημερωμένη στρατιωτική πηγή δήλωσε την Πέμπτη στο πρακτορείο Tasnim ότι, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο μιας «ιστορικής ανοησίας» από τις ΗΠΑ με μια χερσαία εισβολή στο νότιο Ιράν, έχει εμφανιστεί ένα κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανικών χερσαίων δυνάμεων, με στόχο να δημιουργήσουν μια «ιστορική κόλαση» για τους Αμερικανούς σε ιρανικό έδαφος.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, πέρα από την οργάνωση περισσότερων από ένα εκατομμύριο μαχητών για χερσαίες επιχειρήσεις, τις τελευταίες ημέρες έχει καταγραφεί μαζική αύξηση αιτημάτων από νέους του Ιράν προς τα κέντρα των Μπασίτζ, των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του στρατού, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σύγκρουση.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής, αυτό είναι δικό τους θέμα. Εμείς είμαστε έτοιμοι τόσο για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής όσο και για το ενδεχόμενο να παραμείνει κλειστό το Στενό», πρόσθεσε η στρατιωτική πηγή.

Σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πολίτες στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους σε όλη τη χώρα, προκαλώντας σημαντικές απώλειες και μεγάλες ζημιές σε υποδομές.

Σε απάντηση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές και ισραηλινές θέσεις σε κατεχόμενα εδάφη και σε βάσεις της περιοχής, με κύματα πυραύλων και drones.