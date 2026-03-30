Ο Τραμπ «δίνει» τον Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ως τον συνομιλητή των διαπραγματεύσεων από το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είναι ο εκπρόσωπος του ιρανικού καθεστώτος με τον οποίο η Ουάσινγκτον συνομιλεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Μπορεί λίγο νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να μην αποκάλυψε το όνομα του συνομιλητή από την πλευρά του Ιράν, καθώς όπως είπε είναι πιθανό να έβρισκε μπελάδες, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήταν τόσο διακριτικός σε συνέντευξή του στη New York Post.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν και αποκάλυψε το τελεσίγραφο μιας εβδομάδας που έδωσε για νέο πρόεδρο της ιρανικής Βουλής, μετά την επίθεση της Τεχεράνης σε ισραηλινό διυλιστήριο πετρελαίου.

Όπως δήλωσε οι ΗΠΑ θα διαπιστώσουν σύντομα αν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς.

«Θα το μάθουμε», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post όταν ρωτήθηκε για τον σκληροπυρηνικό κατά τα άλλα Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ που σε κάθε ευκαιρία απειλεί και ειρωνεύεται τον αμερικανό πρόεδρο, όπως για παράδειγμα την Κυριακή, που έκανε ανάρτηση σχετικά με το «No Kings» κίνημα. «Θα σας ενημερώσω σε περίπου μία εβδομάδα», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, περιέγραψε μια δραματική ανατροπή στο εσωτερικό του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η παλιά φρουρά έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από μια νέα ομάδα, την οποία χαρακτήρισε μέχρι στιγμής πιο εύκολη στη συνεργασία.

«Έχει υπάρξει πλήρης αλλαγή καθεστώτος, επειδή τα προηγούμενα καθεστώτα έχουν φύγει και έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο σύνολο ανθρώπων», δήλωσε. «Και μέχρι στιγμής, είναι πολύ πιο λογικοί», είπε και πάλι λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του στο Truth Social που απειλούσε άμεσα το Ιράν ότι εάν δεν γίνει συμφωνία, θα ανατινάξει εγκαταστάσεις πετρελαίου, υποδομές και το νησί Χεργκ.

Ερωτηθείς αν πρόκειται για νέα πρόσωπα σε σύγκριση με παλαιότερους αντιπάλους των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός. «Σχεδόν», είπε. «Οι άλλοι είναι όλοι νεκροί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιου του πλέον αποβιώσαντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

«Κανείς δεν έχει νέα του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον ηγέτη. «Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος».

Ερωτηθείς αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ακόμη ζωντανός, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη στοχοποίηση ισραηλινού διυλιστηρίου πετρελαίου από το Ιράν, το πιο πρόσφατο πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο που διαρκεί έναν μήνα.

Επιπλέον στη συνάντησή του αναφέρθηκε και στην επίθεση της Τεχεράνης στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισραήλ, και δήλωσε ότι η απάντησή του θα έρθει «σύντομα».