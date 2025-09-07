Ο Τραμπ έστειλε «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους

Μία «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Κυριακής (07.09.2025). Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς».

«Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Donald J. Trump Truth Social Post 02:27 PM EST 09/07/25



Everyone wants the Hostages HOME. Everyone wants this War to end! The Israelis have accepted my Terms. It is time for Hamas to accept as well. I have warned Hamas about the consequences of not accepting. This is my last… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 7, 2025

Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες, όταν έφτασε για τον τελικό τένις ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

President Donald Trump has arrived for the US Open final between Sinner and Alcaraz pic.twitter.com/6IfakQFn6O — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχο, έδειχναν τον Αμερικανό Πρόεδρο να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών.

Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.