Ο Τραμπ έστειλε «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους

«Προειδοποίησα για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της να δεχθεί τους όρους της συμφωνίας μου, δεν θα υπάρξει άλλη» έγραψε στο Truth Social
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Μία «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Κυριακής (07.09.2025). Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς».

«Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

 

Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες, όταν έφτασε για τον τελικό τένις ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

 

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχο, έδειχναν τον Αμερικανό Πρόεδρο να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών.

Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.

