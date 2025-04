Ο Τραμπ καλεί την Apple να κατασκευάζει τα iPhone στις ΗΠΑ και όχι στην Κίνα

Να παράγει τα iPhone της στις ΗΠΑ, κάτι που σύμφωνα με αναλυτές όμως, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί είναι ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ για την Apple, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σήμερα (13.04.2025).

Η παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής της Apple είναι συγκεντρωμένη στην Κίνα, που έχει δεχτεί το «τσουνάμι» των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε πραγματικούς αριθμούς, θα χρειάζονταν, ωστόσο, 30 δισεκατομμύρια δολάρια και 3 χρόνια για την Apple για να μεταφέρει μόνο το 10% της εφοδιαστικής αλυσίδας της στις ΗΠΑ.

Αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα προϊόντα ισχύει το 20% των δασμών, εκτιμάται όμως ότι σύντομα θα ανακοινωθούν νέοι ξεχωριστοί δασμοί για προϊόντα τεχνολογίας.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Apple είναι εξαρτώμενοι από την Κίνα, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής των προϊόντων τους προέρχεται από εκεί.

Τα smartphones, μόνο το 2024 ήταν το κορυφαίο εισαγόμενο προϊόν στις ΗΠΑ από την Κίνα, έναντι 41,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Περίπου το 90% των iPhones, συναρμολογούνται στην Κίνα. Ουσιαστικά αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της συνολικής παραγωγής της Apple. Η Κίνα επίσης χειρίζεται τη συναρμολόγηση του 51% των Mac και του 80% των iPad.

«Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για να διορθώσουν τα λάθη τους, να ακυρώσουν εντελώς τη λανθασμένη πρακτική των αμοιβαίων δασμών και να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο του αμοιβαίου σεβασμού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, λίγες ώρες μετά την «παραχώρηση» του Ντόναλντ Τραμπ για εξαίρεση τεχνολογικών προϊόντων από τους δασμούς του 145%.

Ο Λευκός Οίκος έχει περάσει από «το καμία διαπραγμάτευση για τους βασικούς δασμούς του 10%» στην προσφορά εξαιρέσεων στα ίδια τα προϊόντα που προκαλούσαν το έλλειμμα. Κάποιοι το έχουν ονομάσει «τέχνη της κατάργησης», σχολιάζει το BBC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε επευφημίες για την απόφασή του όταν εμφανίστηκε στο Kaseya Center του Μαϊάμι όπου διεξάγονται αγώνες πολεμικών τεχνών.

