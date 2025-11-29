Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στη Βενεζουέλα: Αμερικανικά μαχητικά περιπολούν γύρω της – Πληροφορίες θέλουν τον Μαδούρο να εγκαταλείπει τη χώρα

Πληροφορίες για φυγή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο από τη χώρα είδαν το φως της δημοσιότητας τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29.11.2025) ώρα Ελλάδας, λίγες ώρες μετά την οδηγία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για κλείσιμο του βενεζουελάνικου εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN Brazil, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι έτοιμος να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό τζετ με προορισμό το Ιράν (!), μετά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

Την ίδια στιγμή, στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ πραγματοποιούν περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο γύρω από τη Βενεζουέλα.

Por @lsantanna: EUA acreditam que Maduro prepara fuga para Teerã; assista #AgoraCNN pic.twitter.com/jM8aDLysyQ — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2025

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και καταδικάζει την αποικιοκρατική απειλή που υποτίθεται ότι επηρεάζει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της, αποτελώντας έτσι μία νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της», ανέφερε, νωρίτερα, ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Καράκας για το μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση Τραμπ διατυπώνεται, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση στο Καράκας του Νικολάς Μαδούρο με μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, και επικαλείται χερσαία πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών.

Donald J. Trump Truth Social 11.29.25 07:43 PM EST pic.twitter.com/h45AFvwcwk — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 29, 2025

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ ήδη «σχεδόν συνεχώς» πραγματοποιούν περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο κοντά στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της αυξημένης παρουσίας και των επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

High activity of the US combat air force at the base in Puerto Rico before the expected invasion of Venezuela..??#USA #Venezuela pic.twitter.com/8O1zTbFg8g — geopolitics in the picture (@geogeolite) November 29, 2025

Ο αξιωματούχος παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το εάν αυτές οι τακτικές αλλάζουν ώστε να περιλαμβάνουν υπερπτήσεις του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερώτημα γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιούσε τα αεροπλάνα να μην πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα ή για την τρέχουσα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει τη νομική εξουσία να κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από μια άλλη χώρα, ακόμη και όταν φαινόταν να απειλεί με επίθεση ή να επιδιώκει να ωθήσει τους ηγέτες της Βενεζουέλας να πιστεύουν ότι σκέφτεται μια τέτοια.

Οργισμένη αντίδραση του Καράκας

Η Βενεζουέλα «απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πρόεδρο Τραμπ, στο οποίο ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα», συνεχίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο Τραμπ «προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας».

«Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας», προσθέτει το υπουργείο.

Επιπλέον, το Καράκας εκτιμά ότι με αυτήν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον «αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά και κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο του επαναπατρισμού Βενεζουελάνων» παράτυπων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνεχίζονταν παρά την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει στο γεγονός ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Το Σάββατο, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο οποίος είδε αρκετές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.