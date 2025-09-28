Ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε συνάντηση με τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ – Η σπάνια στιγμή και τα μέτρα ασφαλείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να παραστεί την τελευταία στιγμή στη μεγάλη συνάντηση των κορυφαίων στρατηγών των ΗΠΑ, που διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο Κουαντίκο της Βιρτζίνια.

Η συνάντηση με στρατηγούς και ναυάρχους των ΗΠΑ, στη Βιρτζίνια, που τελικά θα γίνει και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παρών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30.09.2025 και αποτελεί ένα σπάνιο γεγονός, που μάλλον αποτυπώνει τη μεγάλη γεωπολιτική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Έχουμε επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ότι ο Πρόεδρος θα παραστεί στην ομιλία την Τρίτη», αναφέρεται σε έγγραφο προγραμματισμού που στάλθηκε το Σάββατο και το οποίο είδε η Washington Post.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να συζητήσει την ανάγκη τήρησης ενός «ήθους πολεμιστή» σε όλο τον στρατό και ενδέχεται να θίξει και άλλα ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διαρκέσει περίπου μία ώρα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Παρασκευή.

Οι ΗΠΑ έχουν στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σε μακρινές τοποθεσίες όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και σε όλη τη Μέση Ανατολή – στρατιωτικές δυνάμεις που διοικούνται από στρατηγούς και ναύαρχους δύο, τριών και τεσσάρων αστέρων.

Σε σχεδόν κάθε δημόσια ομιλία που εκφωνεί, ο Χέγκσεθ μιλά για το «ήθος του πολεμιστή» και την ανάγκη ο στρατός των ΗΠΑ να έχει νοοτροπία πολεμιστή.

Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας λόγω της παρουσίας Τραμπ

Ειδοποίηση εστάλη σε γραφεία του Πενταγώνου ότι η παρουσία του Τραμπ θα «αλλάξει σημαντικά την ασφάλεια» της εκδήλωσης, η οποία έχει οριστεί για το πρωί της Τρίτης.

Με την προσθήκη του προέδρου, η Μυστική Υπηρεσία αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη για την ασφάλεια. Εκατοντάδες κορυφαίοι στρατηγοί και ναύαρχοι (όλοι από τον βαθμό του υποστρατήγου και άνω), μαζί με τους ανώτερους υπαξιωματικούς τους, είχαν ήδη διαταχθεί από τον Χέγκσεθ να παραστούν. Αρχικά, υπήρχε ανησυχία ότι η συγκέντρωση αυτή ίσως γινόταν για να ανακοινωθούν μαζικές απομακρύνσεις ή υποβιβασμοί αξιωματικών.

Την περασμένη εβδομάδα, η Post είχε αποκαλύψει ότι ο Χέγκσεθ κάλεσε όλους τους ανώτερους αξιωματικούς στο Κουάντικο για μια ομιλία λιγότερη από μία ώρα σχετικά με τα στρατιωτικά πρότυπα και το όραμά του για μια «πολεμική νοοτροπία». Τώρα όμως, με την παρουσία του Τραμπ, το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει και η εκδήλωση να αποκτήσει πιο πολιτικό χαρακτήρα.

«Είναι η μητέρα όλων των φωτογραφικών στιγμών», δήλωσε ο Γιουτζίν Φιντέλ, ειδικός στο στρατιωτικό δίκαιο στο Γέιλ. Η πιθανότητα να πολιτικοποιηθεί το γεγονός «είναι εξαιρετικά ανησυχητική και θα έπρεπε να ανησυχεί πολύ τους Αμερικανούς πολίτες».

Το κόστος μετακίνησης, διαμονής και μεταφοράς όλων αυτών των στρατιωτικών ηγετών -μερικοί από τους οποίους θα έρθουν από τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον Ινδο-Ειρηνικό- υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, υπάρχουν και κίνδυνοι ασφαλείας από το γεγονός ότι όλοι οι κορυφαίοι ηγέτες βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο.

Οι στόχοι του Χέσκεθ

Ο Χέγκσεθ έχει δεσμευτεί να μειώσει το Σώμα των στρατηγών κατά 20% και έχει αποπέμψει χωρίς αιτία περίπου δύο δωδεκάδες ανώτερους αξιωματικούς -πολλοί από αυτούς γυναίκες- από τότε που ανέλαβε.

Σκέφτεται επίσης σοβαρά να μειώσει τον βαθμό ορισμένων κορυφαίων διοικητών από τετράστερους σε τριών αστέρων και να προτείνει μεγάλη συγχώνευση των στρατηγείων μάχης (combatant commands) που καλύπτουν περιοχές όπως η Αφρική, η Μέση Ανατολή και ο Ινδο-Ειρηνικός.

Όλες αυτές οι κινήσεις συμβαίνουν τη στιγμή που η νέα εθνική αμυντική στρατηγική της κυβέρνησης αναμένεται να αλλάξει ριζικά, με λιγότερη έμφαση στην προετοιμασία για πιθανή σύγκρουση με την Κίνα και περισσότερη εστίαση στην άμυνα της πατρίδας και στη χρήση του στρατού μέσα στη χώρα.

Αυτό φαίνεται από τις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που στέλνει εθνοφρουρά σε διάφορες πόλεις με στόχο την εξάλειψη της εγκληματικότητας, με τελευταίο το Πόρτλαντ.

Η εντολή αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Τραμπ που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι δυνάμεις ασφαλείας και ο στρατός εναντίον της «εγχώριας τρομοκρατίας και της οργανωμένης πολιτικής βίας», κάτι που προσφέρει στην κυβέρνηση ευρείες εξουσίες να ερευνά και να διώκει πολιτικούς αντιπάλους, αναφέρει κλείνοντας το δημοσίευμα.