Ο Τραμπ βλέπει στον Λευκό Οίκο τον «ηγέτη» της Ευρώπης Μακρόν: Πάμε για bromance 2.0

Στα ύψη είναι ο διπλωματικός πυρετός γύρω από την κρίση στην Ουκρανία, με τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας, Ευρώπης να βρίσκονται σε κρίσιμο – σχεδόν – οριακό σημείο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αναμένει τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025, για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σχέση μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει από διάφορες φάσεις, με στιγμές «αγάπης», χειραψίες που έγιναν viral αλλά και εντάσεις. Ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Μακρόν, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος Μακρόν έχει εκφράσει την πρόθεσή του να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σθεναρή στάση απέναντι στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Μακρόν τόνισε: «Θα του πω ότι δεν μπορείς να εμφανίζεσαι αδύναμος μπροστά στον Πούτιν διότι δεν σου ταιριάζει» . Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανησυχία του Γάλλου Προέδρου για την ανάγκη μιας ενιαίας και αποφασιστικής προσέγγισης της Δύσης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Σημειώνετα ότι και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την Πέμπτη της ίδιας εβδομάδας, ενισχύοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Η συνάντηση Τραμπ – Μακρόν δημιουργεί δύο βασικά ερωτήματα: Γιατί ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον Μακρόν ως ηγέτη της Ευρώπης; Γιατί ο Μακρόν αυτοπροτείνεται ως ο «άτυπος» ηγέτης της ΕΕ και μάλιστα τρεις ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία, με το Βερολίνο ουσιαστικά «πολιτικά ακέφαλο».

Είναι γεγονός ότι ο Μακρόν προσπαθούσε ανέκαθεν να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, γνωρίζοντας τη σημασία των ΗΠΑ για την Ευρώπη. Ο Τραμπ, από την άλλη, γοητευόταν από την ιδέα μιας «ιδιαίτερης» σχέσης με έναν ευρωπαίο ηγέτη που δεν τον απέρριπτε αμέσως.

Τώρα, ο Μακρόν επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της Ευρώπης στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που συγκάλεσε – όχι μια – αλλά δύο συνόδους στο Παρίσι για το Ουκρανικό. Για να δείξει στη Ρωσία και τις ΗΠΑ ότι χωρίς την Ευρώπη δεν μπορούν να πάνε πουθενά.

Η πρώτη (17.02.2025) με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών επτά ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και ανώτατων αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, στον απόηχο του αποκλεισμού των Ευρωπαίων από τον Ντόναλντ Τραμπ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Και η δεύτερη (19.02.2025) με τη συμμετοχή 20 συνολικά αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη σκιά των σκληρών όρων που έθεσε η ρωσική πλευρά στο Ριαντ της Σαουδικής Αραβίας με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ να ξεκαθαρίζει ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ συνιστά άμεση απειλή για τη Ρωσία.

Η επίσκεψη του Μακρόν στον Λευκό Οίκο αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ρωσική επιθετικότητα. Η έκβαση αυτών των συνομιλιών είναι κρίσιμη για το μέλλον της διατλαντικής σχέσης και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Όταν αναφερόμαστε στο «bromance» μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμανουέλ Μακρόν μιλάμε για από τα πιο ασυνήθιστα πολιτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών.

Από τη στιγμή που ο Μακρόν ανέλαβε την προεδρία της Γαλλίας το 2017, η σχέση του με τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε από έντονες εκδηλώσεις φιλίας, συμβολικές κινήσεις και ενίοτε αμήχανες στιγμές.

Ο Μακρόν και ο Τραμπ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2017 στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και η δυναμική τους φάνηκε αμέσως ενδιαφέρουσα. Η θρυλική χειραψία-θρίλερ μεταξύ τους – όπου ο Μακρόν κράτησε το χέρι του Τραμπ σφιχτά και για πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο – ήταν η πρώτη ένδειξη ότι αυτή η σχέση δεν θα ήταν συμβατική.

Τελικά ο Τραμπ ήταν εκείνος που άφησε πρώτος το χέρι του, όμως ο Μακρόν εσκεμμένα κράτησε σφιχτά το χέρι του Αμερικανού Προέδρου για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Το στιγμιότυπο έγινε viral.

Ο Μακρόν αργότερα παραδέχτηκε ότι ήταν μια «στιγμή εξουσίας», ένας τρόπος να δείξει ότι δεν θα υποταχθεί στον εκκεντρικό Αμερικανό ηγέτη.

«Η χειραψία μας δεν ήταν αθώα… ήταν μία στιγμή αλήθειας», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να δείχνουμε ότι δεν θα κάνουμε μικρές παραχωρήσεις, έστω συμβολικές» ξεκαθάρισε ο Μακρόν.

Το 2018, ο Μακρόν έγινε ο πρώτος ξένος ηγέτης που πραγματοποίησε κρατική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Τραμπ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν φιλιά, αγκαλιές και τρυφερά βλέμματα μπροστά στις κάμερες, με τον Τραμπ να είναι ιδιαίτερα διαχυτικός και να απομακρύνει… την υποτιθέμενη σκόνη από το σακάκι του Μακρόν, λέγοντας: «Πρέπει να είναι τέλειος!» Αυτές οι στιγμές έκαναν τα διεθνή ΜΜΕ να μιλούν για μια σχέση πιο ζεστή από το αναμενόμενο.

«Έχουμε μια πολύ ξεχωριστή σχέση. Ας του καθαρίσω το σακάκι κι από αυτό το κομματάκι πιτυρίδας. Πρέπει να τον έχουμε τέλειο, είναι τέλειος», ακούγεται να λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν την κοινή φωτογράφιση του με τον Μακρόν.

Επιπλέον, ο Μακρόν, σε μια σαφώς στοχευμένη κίνηση, έκανε στον Τραμπ δώρο μία βελανιδιά την οποία μαζί φύτεψαν στον κήπο του Λευκού Οίκου, ως σύμβολο της φιλίας τους. Η εικόνα των δύο ηγετών με φτυάρια έγινε viral. Αίσθηση προκάλεσε το φιλί στο μάγουλο του Τραμπ από τον Μακρόν και η βόλτα με το Marine One μετά των συζύγων τους Μπριζίτ και Μελάνια.

Βέβαια, η εικόνα του Προέδρου των ΗΠΑ να τραβάει από το χέρι τον Μακρόν σχολιάστηκε, παρά τη γενικότερη θυμηδία…

Παρότι η σχέση τους ξεκίνησε με θερμές φιλοφρονήσεις, σύντομα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες ρωγμές. Ο Μακρόν διαφοροποιήθηκε ανοιχτά από τον Τραμπ σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, το ΝΑΤΟ και η στάση απέναντι στο Ιράν. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή το 2019, ο Μακρόν αποκάλεσε το ΝΑΤΟ «εγκεφαλικά νεκρό», προκαλώντας την οργή του Τραμπ, ο οποίος αντεπιτέθηκε αποκαλώντας τη δήλωση «πολύ προσβλητική».

Οι δύο άντρες συνέχισαν να ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά το «bromance» είχε πλέον τελειώσει. Ο Τραμπ άρχισε να αποφεύγει τον Μακρόν, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος προτίμησε να εστιάσει στις σχέσεις του με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Και αισίως φτάνουμε στο 2024 και η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ για επίσκεψη στο εξωτερικό μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη διεθνή σκηνή αλλά και τη στροφή στη διπλωματία.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν μπροστά από το Μέγαρο των Ηλυσίων το απόγευμα λίγο πριν την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

