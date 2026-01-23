Ο Χούλιο Ιγκλέσιας έδωσε στη δημοσιότητα μηνύματα από τις καταγγέλλουσες: «Να ονειρευτείς αγγελάκια, σε αγαπώ»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας δημοσιοποιώντας τις συνομιλίες με τις γυναίκες που τον κατηγορούν για ανάρμοστες πράξεις εις βάρος τους..

Λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση ότι η Εισαγγελία του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας δεν θα παρέμβει, προς το παρόν, στην έρευνα που αφορά καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας δεν έμεινε άπραγος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραγουδιστής με ανάρτησή του στο Instagram εξήγησε τους λόγους της δημόσιας τοποθέτησής του. Όπως αναφέρει, δεν του έχει δοθεί πρόσβαση στο περιεχόμενο της καταγγελίας, ούτε η δυνατότητα να τοποθετηθεί θεσμικά στη διαδικασία.

«Μετά την άρνηση της Εισαγγελίας της Ισπανίας να μου επιτρέψει να ασκήσω την υπεράσπισή μου στη διαδικασία και να μου παράσχει επίσημη πρόσβαση στην καταγγελία, αναγκάζομαι να τοποθετηθώ δημόσια. Αυτό είναι το μόνο μέσο που μου επιτρέπει να ασκήσω νόμιμα το δικαίωμα υπεράσπισής μου και να καταστήσω σαφή την απόλυτη ανακρίβεια των καταγγελθέντων γεγονότων», ανέφερε.

Στην ανάρτησή του έχει δημοσιοποιήσει έξι στιγμιότυπα από συνομιλίες που είχε με τις γυναίκες που τον κατήγγειλαν, τόσο την περίοδο που εργάζονταν αυτές για τον ίδιο όσο και πιο μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραγουδιστής υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες αποδεικνύουν «ασυνέπειες στις καταγγελίες» και ότι οι πληροφορίες που διακινούνται «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Μερικά από τα μηνύματα που έδωσε στη δημοσιότητα

20 Απριλίου 2021: «Καθηγητά, καλησπέρα. Ελπίζω να μπορείς να κοιμηθείς χωρίς δυσφορία, να ονειρευτείς αγγελάκια και να ξεκουραστείς… σε αγαπώ πολύ… κάθε μέρα στο πλευρό σου είναι πολύτιμη για μένα».

Μάιος και Σεπτέμβριος 2021: Συνομιλίες και ηχητικό μήνυμα της 5ης Σεπτεμβρίου: «Έφτασα ήδη, σώα και αβλαβής… Σ’ αγαπώ».

23 Σεπτεμβρίου 2022: Ευχές γενεθλίων: «Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα γενέθλια, Χουλίτο… Με εκτίμηση: η φυσικοθεραπεύτριά σου για πάντα».

26 Μαρτίου 2023: Μήνυμα από τη δεύτερη καταγγέλλουσα: «Είναι περιττό να σας πω ότι σας αγαπώ πολύ και ότι είμαι στη διάθεσή σας».

Julio Iglesias está subiendo capturas de pantalla de sus chats con más pilinguis en su cuenta oficial de Instagram, es una leyenda, esto es historia. pic.twitter.com/4gI96mJ7Nt — Juan Navarrete (@NaavarreeteJuan) January 21, 2026

Να σημειωθεί ότι ο διάσημος σταρ σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι σκοπός του είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης: «Ποτέ δεν είχα νιώσει τόση κακία, αλλά μου μένουν ακόμα δυνάμεις για να μάθει ο κόσμος όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή προσβολή».