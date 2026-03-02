Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ανοιχτά την Κύπρο: Θα επιτεθούμε με περισσότερους πυραύλους μέχρι οι Αμερικανοί να φύγουν από το νησί

Η Κύπρος έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν με μεγαλύτερα χτυπήματα το νησί.

Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y
March 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού οι Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, ύστερα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο που αποδίδεται σε πτώση στρατιωτικού drone. Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, ωστόσο η Κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.