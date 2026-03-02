Κόσμος

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ανοιχτά την Κύπρο: Θα επιτεθούμε με περισσότερους πυραύλους μέχρι οι Αμερικανοί να φύγουν από το νησί

Στόχος τους όπως λένε είναι η ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ
Ακρωτήρι Κύπρος
Photo / Reuters

Η Κύπρος έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν με μεγαλύτερα χτυπήματα το νησί. 

Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

 

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού οι Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, ύστερα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο που αποδίδεται σε πτώση στρατιωτικού drone. Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, ωστόσο η Κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

