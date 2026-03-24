Οι ΗΠΑ περιμένουν την απάντηση του Ιράν για ειρηνευτική σύνοδο μέχρι την Πέμπτη – Οι επιφυλάξεις του Ισραήλ και το σχέδιο των 15 σημείων

Η Πέμπτη 26.03.2026, φαίνεται ότι θα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για την έκβαση στον πόλεμο με το Ιράν σύμφωνα με το Axios. Οι ΗΠΑ και μια ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο αναμένουν απάντηση από την Τεχεράνη, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει σαφές τελεσίγραφο.

Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο, όμως ο έλεγχος που ασκεί το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ δυσκολεύει οποιαδήποτε στρατηγική εξόδου από αυτόν.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη παρουσιάσει στο Ισραήλ ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί αρκετά βασικά σημεία, χωρίς όμως να υπάρχουν απτές αποδείξεις, εκτός από όσα δηλώνει ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιφυλάξεις Ισραήλ και αμφιβολίες για συμφωνία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκφράζει ανησυχία ότι ο Τραμπ ενδέχεται να καταλήξει σε συμφωνία που δεν θα ικανοποιεί τους στόχους του Ισραήλ και θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις, περιορίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ισραηλινές πηγές εμφανίζονται επίσης σκεπτικές ως προς το αν το Ιράν έχει πράγματι αποδεχθεί τις παραχωρήσεις που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε επαφή με «τα σωστά πρόσωπα» και ότι το Ιράν επιθυμεί έντονα μια συμφωνία, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αν και αναγνωρίζουν ότι έχουν σταλεί μηνύματα και προτάσεις.

Ρόλος διαμεσολαβητών και πιθανή σύνοδος

Χώρες όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Πακιστάν έχει δηλώσει έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες, αν υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές, με τον Τραμπ να δείχνει ενδιαφέρον για μια τέτοια πρωτοβουλία.

Σε περίπτωση που οι συνομιλίες προχωρήσουν, πιθανή είναι η συμμετοχή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, αν και παραμένει ασαφές αν υπάρχει πραγματική βάση για διαπραγματεύσεις.

Εσωτερική αστάθεια στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης και δυσκολεύεται να λειτουργήσει συντονισμένα, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί και γύρω από τον ρόλο του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ προβάλλει ψευδώς πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για να καθησυχάσει τις αγορές και να κερδίσει χρόνο για στρατιωτικές κινήσεις.

Στρατιωτικές προετοιμασίες και κλιμάκωση

Παράλληλα με τις διπλωματικές κινήσεις, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται και για ενδεχόμενη κλιμάκωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή για ανάπτυξη δυνάμεων της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, κάτι που θα ενισχύσει τη δυνατότητα για χερσαίες επιχειρήσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκατάλειψη αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, αυστηρότερους ελέγχους από τον ΟΗΕ, περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και μείωση της στήριξης σε συμμάχους. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι δεσμεύσεις αυτές έχουν όντως γίνει από αρμόδιους αξιωματούχους του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει κάποιες από αυτές και σε σημερινές του δηλώσεις.

Αβεβαιότητα και επόμενα βήματα

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις ΗΠΑ να περιμένουν απόφαση από την ιρανική πλευρά για το αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσωρινής εκεχειρίας, αν και η Ουάσιγκτον φαίνεται να προτιμά διαπραγματεύσεις εν μέσω συγκρούσεων, ώστε να διατηρεί πίεση.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για τουλάχιστον δύο έως τρεις ακόμη εβδομάδες, ανεξάρτητα από την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι, ενώ εξετάζεται η διπλωματική οδός, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά. Όπως ανέφερε αξιωματούχος, ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία, αλλά αν αυτή δεν επιτευχθεί, «οι επιθέσεις θα συνεχιστούν».

Οι ΗΠΑ έχουν προσωρινά αναστείλει πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, δίνοντας περιθώριο μέχρι την Παρασκευή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τα στρατιωτικά τους σχέδια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.