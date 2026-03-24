Η Χεζμπολάχ ζήτησε από τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη γιατί είναι «αμαρτία» – Μια νεκρή από επίθεση με ρουκέτα στο Ισραήλ – Οι ΗΠΑ στέλνουν ακόμη 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στην 25η ημέρα του με τις αντιμαχόμενες πλευρές να συνεχίζουν τις επιθέσεις παρά τις ελπίδες για εκεχειρία. Οι χώρες του Κόλπου εμφανίζονται έξαλλες με το Ιράν και ψάχνουν τρόπο να συνταχθούν στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη συνεχίζει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων, ενώ ανελέητα βομβαρδίζεται η Βηρυτό. Δείτε όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Η Χεζμπολάχ κάλεσε τον Λίβανο να ανακαλέσει άμεσα την απέλαση του Ιρανού πρέσβη, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αμαρτία».
Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η οργάνωση απηύθυνε έκκληση προς τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας να ζητήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου να αναθεωρήσει την απόφαση.
Παράλληλα, επέκρινε έντονα τον υπουργό Εξωτερικών, κατηγορώντας τον ότι έθεσε κομματικά συμφέροντα πάνω από την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το εθνικό συμφέρον.
Η Χεζμπολάχ υποστήριξε επίσης ότι η προστασία της κυριαρχίας του Λιβάνου δεν επιτυγχάνεται μέσω «υποταγής σε εξωτερικές επιταγές» ούτε με την εχθροποίηση συμμάχων, αλλά μέσω εθνικής ενότητας.
Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε τη διαπίστευση του πρέσβη του Ιράν, δίνοντάς του προθεσμία έως την Κυριακή για να εγκαταλείψει τη χώρα.
Οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας και της Σλοβακίας συνέλαβαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό πολίτη, μετά τον εμπρησμό σε μια εγκατάσταση παραγωγής όπλων, την ευθύνη για τον οποίο ανέλαβε μια οργάνωση που λέει ότι η εταιρεία αυτή αναπτύσσει όπλα σε συνεργασία με μια ισραηλινή.
Δύο από τους υπόπτους για την επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν στην Τσεχία και ο τρίτος στη Σλοβακία, ανέφερε η τσεχική αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων, σε συνεργασία με τους εταίρους μας», πρόσθεσε.
Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο της τσεχικής αμυντικής βιομηχανίας LPP Holging, σε ένα βιομηχανικό πάρκο στο Παραντούμπιτσε, που απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας. Το 2023 η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να συνεργαστεί με την ισραηλινή Elbit Systems, όμως σήμερα λέει ότι τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν.
Η LPP κατασκευάζει και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξάγονται στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα να συνδέεται ο εμπρησμός με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν αναφερθεί δημοσίως σε μια τέτοια πιθανότητα αλλά λένε ότι εξετάζουν «διάφορα σενάρια».
Στο πρόσφατο παρελθόν η Μόσχα απέρριψε κατηγορίες ότι εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη ανέφερε στον ιστότοπό της σήμερα ότι έχει στην κατοχή της απόρρητα έγγραφα τα οποία θα δημοσιοποιήσει αν η LPP δεν διακόψει τους δεσμούς της με την Elbit Systems και κατήγγειλε τη «βάρβαρη κατοχή της Παλαιστίνης».
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν, εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται «ολοένα και λιγότερο προβλέψιμες» σημειώνοντας ότι «αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας, έχει αντίκτυπο στα συμφέροντά μας».
«Η σχέση της Γαλλίας με τις ΗΠΑ παραμένει πολύ ισχυρή, αλλά δυστυχώς μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση της αμερικανικής πλευράς με τους συμμάχους της που είχαν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της για βοήθεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τώρα αποφάσισαν να επέμβουν στην Εγγύς και Μέση Ανατολή χωρίς επίσης να μας ενημερώσουν», δήλωσε ο Γάλλος πτέραρχος κατά την έναρξη του Φόρουμ Στρατηγικής και 'Αμυνας του Παρισιού.
«Αντιδράσαμε αμέσως», συνέχισε ο Φαμπιάν Μαντόν υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «είμαστε έκπληκτοι από έναν Αμερικανό σύμμαχο που βεβαίως παραμένει σύμμαχος, αλλά και που γίνεται όλο και λιγότερο προβλέψιμος, και ο οποίος δεν μπαίνει καν στον κόπο να μας προειδοποιήσει όταν αποφασίζει να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις».
Η Γαλλία εξέφρασε επιφυλάξεις προς το Ισραήλ σχετικά με τα σχέδιά του για ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.
Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Jean-Noël Barrot, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει προφανής βραχυπρόθεσμη διέξοδος» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για αδράνεια.
Παρά τις ανησυχίες για τις ισραηλινές επιχειρήσεις, σημείωσε ότι ο λιβανέζικος στρατός πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον αφοπλισμό της Hezbollah.
Νωρίτερα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε σχέδια για την κατάληψη μεγάλων περιοχών του νότιου Λίβανος, με στόχο τη δημιουργία μιας «αμυντικής ζώνης» στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής του με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είπε ότι περισσότερες χώρες στην περιοχή και κοντά σε αυτήν καταδικάζουν τις ΗΠΑ και τον σύμμαχό τους, το Ισραήλ, για τα «εγκλήματά» τους.
«Οι λαοί του Πακιστάν, της Τουρκίας, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Αιγύπτου και των αραβικών χωρών εκφράζουν φωναχτά την αποστροφή τους για την Αμερική, το Ισραήλ και τα εγκλήματά τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στα social media.
«Οι καρδιές των ελεύθερων λαών του κόσμου δεν είναι με τους Σιωνιστές», συμπλήρωσε.
Και πρόσθεσε ότι η διασφάλιση «σταθερότητας στην περιοχή είναι δυνατή μόνο μέσω της συνεργασίας και του σεβασμού της βούλησης των εθνών».
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν στέλεχος της Δύναμης Κουντς στον Λίβανο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Χαζμίεχ, στην περιοχή της Βηρυτού, αλλά έξω από τα νότια προάστια της πόλης.
Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet ανέφεραν ότι οι ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την επίθεση τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τον Mohammad Ali Kourani, τον οποίο ισχυρίζονται ότι εμπλέκεται στον σχεδιασμό επιθέσεων υπό την καθοδήγηση ομάδων που συνδέονται με το Ιράν.
Η Δύναμη Quds είναι ένα από τα πέντε παρακλάδια του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Ιρανούς ή Λιβανέζους αξιωματούχους σχετικά με τον ισχυρισμό.
Η Royal Air Force κατέρριψε 14 drones μέσα σε μία νύχτα στο Ιράκ, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους άμυνας.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου «one-way attack», καταστράφηκαν στην πόλη Ερμπίλ, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό καταρρίψεων σε μία μόνο νύχτα μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, σχετικά με τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία σχεδιάζουν να ηγηθούν διεθνούς πρωτοβουλίας για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας.
Εξετάζεται επίσης η διοργάνωση διάσκεψης ασφαλείας στο Πόρτσμουθ ή στο Λονδίνο, με στόχο την εξεύρεση λύσης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκτιμάται ότι υπάρχουν αρκετές νάρκες στην περιοχή, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ασφαλής δίοδος για τα πλοία, καθώς χώρες όπως η Ινδία, η Τουρκία και η Κίνα έχουν ήδη πραγματοποιήσει διελεύσεις.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 1.072 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και ακόμη 2.966 έχουν τραυματιστεί από τις 2 Μαρτίου, όταν ξεκίνησε η διευρυμένη επίθεση από το Ισραήλ.
Η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζει την απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών του Λιβάνου να απελάσει τον νεοδιορισμένο Ιρανό πρέσβη «αμαρτία» και απαιτεί από τις αρχές να «ανακαλέσουν αμέσως».
«Η Χεζμπολάχ καλεί τον πρόεδρο της δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό του Λιβάνου να απαιτήσουν από τον υπουργό Εξωτερικών να ανακαλέσει αμέσως αυτήν την απόφαση λόγω των επικίνδυνων συνεπειών της», αναφέρει η Χεζμπολάχ ενώ χαρακτηρίζει την κίνηση «εθνική και στρατηγική αμαρτία».
Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου είχε δώσει νωρίτερα στον Ιρανό διπλωμάτη προθεσμία μέχρι την Κυριακή (29.03.2026) για να εγκαταλείψει τη χώρα.
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας παρέθεσε, σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου, γεύμα σε διαπιστευμένους στην Ελλάδα επικεφαλής διπλωματικών αποστολών των Αραβικών χωρών και χωρών με μουσουλμανικό πληθυσμό.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας αναφέρει ότι παρέθεσε το γεύμα «με την ευκαιρία του πέρατος του Ραμαζανιού».
Επιπλέον, υπογραμμίζει: «Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών».
Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας στο γεύμα «συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γεώργιος Καλαντζής».
Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διακοπής ροής φυσικού αερίου από το Ιράν, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα σταθερότητας στην αγορά και στους καταναλωτές.
Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ απάντησε στους ισχυρισμούς, που είχε προβάλει νωρίτερα το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, ότι η ροή φυσικού αερίου προς την Τουρκία είχε διακοπεί μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία διακοπή στις προμήθειες φυσικού αερίου από το Ιράν και ότι τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης ήταν επαρκή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρξε καμία διακοπή στη ροή φυσικού αερίου από το Ιράν και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης μας είναι πλήρεις κατά 71%».
Τι μετέδωσε το Bloomberg
Νωρίτερα, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι «το Ιράν διέκοψε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μετά από ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στις 18 Μαρτίου».
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η διάρκεια της διακοπής παραμένει αβέβαιη, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου συνεχίζουν να παραμένουν περίπου «70% πάνω από τα επίπεδα προ πολέμου».
Ένας ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε σήμερα το απόγευμα στον εναέριο χώρο του Λιβάνου - κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά - δήλωσαν τρεις ανώτερες πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, με δύο από αυτές να λένε ότι η αναχαίτιση έγινε από ξένο πολεμικό πλοίο.
Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Times of Israel τόνισε ότι το ξένο πλοίο ήταν προφανώς αμερικανικό.
Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε πόλεις βόρεια της Βηρυτού και προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς.
Την Κυριακή το βράδυ, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ έπληξαν λιβανικό έδαφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν την απέλαση του πρεσβευτή του Ιράν, τον οποίο και κήρυξαν "ανεπιθύμητο πρόσωπο", δίνοντας του διορία να φύγει από τον Λίβανο μέχρι την Κυριακή.
Το μέτρο αυτό ελήφθη αφού η Βηρυτός κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Λίβανο και ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις δραστηριότητές τους στο λιβανικό έδαφος.
Η κίνηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης.
Μια σειρά εκρήξεων άγνωστης προέλευσης συγκλόνισε σήμερα περιοχές στα βόρεια της Βηρυτού, που μέχρι τώρα είχαν γλιτώσει από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ένας Λιβανέζος στρατιωτικός εκτίμησε ότι οι εκρήξεις ενδέχεται να οφείλονται σε αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου.
Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό στις περιοχές αυτές, που κατοικούνται κυρίως από χριστιανούς, και ιδίως στις πόλεις Σάχελ Άλμα και Τζούνια. Σύμφωνα με το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα. Πλάνα από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι LBCI δείχνουν έναν κτίριο στην παραθαλάσσια κοινότητα Σάχελ Άλμα, με σπασμένα τα τζάμια και μια τρύπα στον εξωτερικό τοίχο.
Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από διάφορα σημεία.
Ο στρατιωτικός που μίλησε στο AFP είπε ότι ενδέχεται να επρόκειτο για έναν ιρανικό πύραυλο διασποράς, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος του και ποιος τον αναχαίτισε.
Ιρανική πηγή δήλωσε την Τρίτη στο CNN ότι υπήρξε «επικοινωνία» μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και της Ιράν, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται πρόθυμη να εξετάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο επίσημων διαπραγματεύσεων. Όπως σημειώθηκε, έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω διαφόρων μεσαζόντων, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιθώρια επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην κατάσταση γύρω από το Ιράν, τόνισε ότι η αδιάλλακτη, μαξιμαλιστική και ριζοσπαστική στάση του Ισραήλ δεν πρέπει να επιτραπεί να υπονομεύσει τις διπλωματικές λύσεις.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το δίκτυο σφαγών που καθοδηγείται από τον Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει άμεσα, για χάρη της περιφερειακής ειρήνης και της ανθρωπότητας», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση.
Όπως ανέφερε, κάθε χώρα οφείλει να υιοθετήσει μια θαρραλέα και ενεργή στάση απέναντι στο ζήτημα.
«Παρότι ο πόλεμος είναι πόλεμος του Ισραήλ, ολόκληρος ο κόσμος πληρώνει το τίμημα.
Είναι ένας πόλεμος του Νετανιάχου για την πολιτική του επιβίωση, όμως 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται τις συνέπειες.
Δεν θέλουμε αυτός ο πόλεμος να εξελιχθεί σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ των χωρών της περιοχής», είπε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.
Το Ιράν έχει αρχίσει να επιβάλλει τέλη διέλευσης σε ορισμένα εμπορικά πλοία που περνούν από το Στενό του Ορμούζ, κάτι που δείχνει τον έλεγχο που ασκεί σε αυτόν τον κρίσιμο θαλάσσιο δρόμο για την παγκόσμια ενέργεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται ποσά που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι, χωρίς σταθερό σύστημα — ουσιαστικά σαν ένα άτυπο «διόδιο» στη θάλασσα.
Ορισμένα πλοία έχουν ήδη πληρώσει, όμως δεν είναι σαφές πώς γίνονται οι πληρωμές, ούτε σε ποιο νόμισμα. Επίσης, η πρακτική αυτή δεν φαίνεται να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις.
Οι πληρωμές αυτές δείχνουν την επιρροή του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, από όπου περνά καθημερινά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και μεγάλες ποσότητες τροφίμων, μετάλλων και άλλων υλικών.
Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα του, αναδεικνύεται και η μεγάλη ανάγκη ορισμένων χωρών και εταιρειών να διασφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί η ροή ενέργειας.
Άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση ανέφεραν ότι οι πληρωμές γίνονται διακριτικά. Η έλλειψη διαφάνειας και η αβεβαιότητα για το ποιος μπορεί να στοχοποιηθεί στη συνέχεια δημιουργούν νέα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.
Από την έναρξη του πολέμου, μόνο λίγα πλοία έχουν περάσει από το στενό, πολλά από τα οποία συνδέονται με το Ιράν. Μερικά από τα υπόλοιπα φαίνεται ότι κινούνται κοντά στις ιρανικές ακτές, πιθανόν για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει την εικόνα στα Στενά του Ορμούζ από αεροσκάφος.
Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο από πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στο δυτικό Ιράν.
Ειδικότερα, στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ένας εκτοξευτής βαλλιστικού πυραύλου βομβαρδίζεται, με τους IDF να υποστηρίζουν ότι ήταν έτοιμος να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ.
Κατά την διάρκεια χθεσινών (23.03.2206) αεροπορικών επιδρομών, το Ισραήλ δήλωσε ότι κατέστρεψε αποθήκες πυρομαχικών και αρκετούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, καθώς επίσης και συγκεντρώσεις Ιρανών στρατιωτών.
