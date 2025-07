Όταν οι κάμερες αποκαλύπτουν όσα δεν πρέπει: Από το kiss cam στους Coldplay, στο «ροζ» σκούτερ του Ολάντ και στο σκάνδαλο απιστίας των Καρντάσιαν

Τι κοινό μπορεί να έχουν μία συναυλία των Coldplay, ένα στάδιο γεμάτο θεατές, μια γιγαντοοθόνη κι ένα… παράνομο ζευγάρι. Κι όμως, μόλις περιγράψαμε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της χρονιάς, που ξεσκέπασε μία – πιθανώς – παράνομη σχέση και μάλιστα μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, ζωντανά με τον Κρις Μάρτιν, να βάζει – άθελά του – το χεράκι του σε όλο αυτό.

Ήταν Τετάρτη 16 Ιουλίου στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης, όταν οι Coldplay βρίσκονταν στη σκηνή και ο Κρις Μάρτιν, παρατηρεί την τρυφερή εικόνα ενός αγκαλιασμένου ζευγαριού στη γιγαντοοθόνη.

«Ω, κοιτάξτε αυτούς τους δύο… ή έχουν σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί», σχολίασε με χιούμορ, αγνοώντας πως εκείνη η ατάκα θα γινόταν η σπίθα που άναψε φωτιές. Αυτό ήταν αρκετό για να γίνει το βίντεο το απόλυτο viral.

Το ζευγάρι, αντί να ανταποκριθεί χαμογελώντας όπως οι υπόλοιποι που περνούν από το «φιλί της κάμερας», κατέρρευσε από άγχος. Η γυναίκα έκρυψε το πρόσωπό της, ενώ ο άνδρας έσκυψε αδέξια για να κρυφτεί – αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Οι κάμερες είχαν καταγράψει τα πάντα και το κοινό είχε ήδη καταλάβει πως κάτι τρέχει με το ζευγάρι της αμηχανίας.

Σύμφωνα με αναφορές, ο άνδρας είναι ο Άντι Μπάιρον, CEO της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer.

Η γυναίκα δίπλα του ήταν η Κρίστιν Κάμποτ, επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην ίδια εταιρεία. Το σκάνδαλο δεν άργησε να ξεσπάσει – ιδίως όταν αποκαλύφθηκε πως ο Μπάιρον είναι παντρεμένος.

Το βίντεο ανέβηκε σε TikTok και X (πρώην Twitter), συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Τα σχόλια έπεσαν σαν χιονοστιβάδα: άλλοι χλεύαζαν το αμήχανο ζευγάρι, άλλοι καταδίκαζαν την απιστία και αρκετοί εξέφραζαν την αλληλεγγύη και συμπαράστασή τους στην – μέχρι πρότινος – ανυποψίαστη σύζυγο του CEO.

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3