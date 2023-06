Διεθνής κατακραυγή ξέσπασε κατά της Ρωσίας με αφορμή την έκρηξη στο φράγμα στην Χερσώνα της Ουκρανίας που προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές στην περιοχή.

Η Ρωσία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα στη νότια Χερσώνα της Ουκρανίας και μάλιστα κατηγορεί το Κίεβο για το συμβάν, αλλά πολλοί ξένοι ηγέτες και πολιτικοί κατηγορούν ανοιχτά τη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως υπεύθυνους.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι η καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα ευθυγραμμίζεται με την κλιμακούμενη βία της Ρωσίας στην Ουκρανία και την στρατηγική του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να επιτίθεται σε μη στρατιωτικούς στόχους.

«Για τον λόγο αυτόν, πρόκειται για κάτι που έχει μια νέα διάσταση, αλλά το οποίο ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν διεξάγει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Σολτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο WDR.

Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντικό η Γερμανία να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία για όσο καιρό είναι απαραίτητο, πρόσθεσε.

Η Γερμανία, σημείωσε επίσης, παρακολουθεί την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια με ανησυχία μετά την καταστροφή του φράγματος που τροφοδοτεί με νερό τον σταθμό.

«Το μόνο που μπορούμε να πούμε για την Ζαπορίζια είναι ότι το παρακολουθούμε συνέχεια», είπε.

Οι ουκρανικές και οι ρωσικές δυνάμεις επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για το ρήγμα στον υδροηλεκτρικό σταθμό της Καχόβκα, που οδήγησε στην απελευθέρωση εκατομμυρίων λίτρων νερού, απειλώντας χωριά και κόβοντας την τροφοδοσία σε νερό.

The Russian Military is claiming that Ukrainian Armed Force conducted an Attack against the Nova Kakhovka Dam in the Kherson Region a few hours ago with almost the Entire Dam as well as the Kakhovka Hydroelectric Power Plant being Destroyed in the process; throughout the length… pic.twitter.com/wBVUX0sskR