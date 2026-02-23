Ουκρανία: Ο στρατός ανακατέλαβε πάνω από 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο νότιο μέτωπο επιχειρήσεων

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και η κατάσταση στα θέατρα επιχειρήσεων δεν είναι αυτή που ήθελε και πίστευε ότι θα καταφέρει η Μόσχα, ενώ την ίδια στιγμή το Κίεβο, χάρη στην τεράστια δυτική υποστήριξη κρατάει με «νύχια και με δόντια» το Ντονμπάς.

Για τις εξελίξεις στο πεδίο μίλησε σήμερα (23.02.2026) ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, την ίδια στιγμή που η Ουκρανία θρηνεί κι άλλους αμάχους από στοχευμένες ρωσικές επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο στρατός έχει ανακαταλάβει εδάφη έκτασης άνω των 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περιλαμβανομένων οκτώ χωριών, κατά μήκος της νότιας συνοριακής γραμμής από τα τέλη του Ιανουαρίου», δήλωσε ο Ουκρανός στρατηγός.

Από τις δηλώσεις του δεν είναι σαφές πόση έκταση γης αποτελεί ανάκτηση υπό ρωσικό έλεγχο εδαφών και πόση έκταση ανήκει στην «γκρίζα ζώνη» που δεν τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο κάποιας από τις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε δεδομένα του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), ο ουκρανικός στρατός της Ουκρανίας σημείωσε πολύ σημαντικά εδαφικά κέρδη στη Ζαπορίζια τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξάνονται οι νεκροί άμαχοι

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν φονικές επιδρομές κατά αμάχων, με το Κίεβο να ανακοινώνει σήμερα ότι τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε Οδησσό και Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με αριθμούς της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισε ο πόλεμος με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.