Ουκρανία: «Πέρασε» το νομοσχέδιο Ζελένσκι για την αποκατάσταση των ανεξάρτητων αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς

Με συντριπτική πλειοψηφία «πέρασε» το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το οποίο έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία και ανεξαρτησία των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το προηγούμενο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που καταργούσε τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς, ο Ζελένσκι επανήλθε με νέο σχέδιο νόμου, προς ικανοποίηση της Δύσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα (31.07.2025) το νέο κείμενο, με 331 ψήφους υπέρ, το νέο νομοσχέδιου που παρουσίασε ο Ουκρανός πρόεδρος, κατά την συνεδρίαση της ολομέλειας του σώματος, η οποία μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση.

Η πρωθυπουργός, Γιούλια Σβιριντένκο, χαιρέτισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δίνοντας την διαβεβαίωση ότι ο νέος νόμος «απαλείφει τον κίνδυνο ανάμειξης στο έργο των οργανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς».

«Είναι μία ξεκάθαρη απάντηση στις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών και των Ευρωπαίων εταίρων μας», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

I want to thank all members of parliament who supported the President’s initiative to strengthen the institutional independence of NABU and SAPO.



This law eliminates key risks of external interference in the work of Ukraine’s anti-corruption bodies. It also reinforces the…