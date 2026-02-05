Ουκρανία: «Πραγματικά εποικοδομητικές» οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ρωσία

Οι διήμερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων, με στόχο την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν σήμερα (05.02.2026) στο Αμπού Ντάμπι.

«Οι διαπραγματεύσεις έληξαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ήταν πραγματικά εποικοδομητικές», υπογράμμισε ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μετέδωσε το RBC-Ukraine. «Είμαι ευγνώμων στις ΗΠΑ και στα ΗΑΕ για την πολύ καλή οργάνωση και διαμεσολάβηση» πρόσθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του, χαρακτηρίζοντας «παραγωγικές» τις συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον και Μόσχα συμφώνησαν να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου.

«Αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας είχε διακοπεί στα τέλη του 2021 λίγο πριν την έναρξη της σύγκρουσης» αυτό λέει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM), αναφερόμενη στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η επαναφορά πραγματοποιείται μετά από συναντήσεις που έγιναν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ του Στρατηγού Άλεξους Γ. Γκρινκέβιτς, Διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και υψηλόβαθμων Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων».