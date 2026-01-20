Κόσμος

Ουκρανία: Χωρίς εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ

Το μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις
Η «σαρκοφάγος» του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ
Η «σαρκοφάγος» του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ουκρανία το γεγονός ότι από τις προσφατες ρωσικές επιδρομές με drones και πυραύλους έχει δημιουργηθεί μπλακ άουτ στο Κίεβο, ενώ ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Μάλιστα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ έχει επηρεαστεί από τις εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

«Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία και οι ηλεκτρικές γραμμές προς άλλους πυρηνικούς σταθμούς έχουν επίσης επηρεαστεί», διευκρίνισε ο ΔΟΑΕ.

 

«Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης προκειμένου να αποτιμήσει την επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους στην Ουκρανία νωρίτερα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε χιλιάδες πολυκατοικίες στο Κίεβο εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο ειρήνης» που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε η χώρα του να βρίσκεται σε ένα σώμα που θα είναι και η Ρωσία.

«Έχουμε λάβει την πρόσκληση, οι διπλωμάτες μας εργάζονται σε αυτό», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί με τη Ρωσία σε οποιουδήποτε είδους συμβούλιο».

