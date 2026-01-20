Ουκρανία: Χωρίς εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ουκρανία το γεγονός ότι από τις προσφατες ρωσικές επιδρομές με drones και πυραύλους έχει δημιουργηθεί μπλακ άουτ στο Κίεβο, ενώ ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Μάλιστα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ έχει επηρεαστεί από τις εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

«Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ έχασε κάθε εξωτερική τροφοδοσία και οι ηλεκτρικές γραμμές προς άλλους πυρηνικούς σταθμούς έχουν επίσης επηρεαστεί», διευκρίνισε ο ΔΟΑΕ.

Several Ukrainian electrical substations vital for nuclear safety were affected by widespread military activity this morning, Director General @rafaelmgrossi said.



ChNPP lost all off-site power and power lines to other NPPs were also impacted.



“The IAEA is actively following… pic.twitter.com/LR5eWmLODj — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) January 20, 2026

«Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης προκειμένου να αποτιμήσει την επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους στην Ουκρανία νωρίτερα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε χιλιάδες πολυκατοικίες στο Κίεβο εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο ειρήνης» που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε η χώρα του να βρίσκεται σε ένα σώμα που θα είναι και η Ρωσία.

«Έχουμε λάβει την πρόσκληση, οι διπλωμάτες μας εργάζονται σε αυτό», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί με τη Ρωσία σε οποιουδήποτε είδους συμβούλιο».